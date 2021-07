Marcelo Cabeleireiro participa de reunião em Amparo

Matéria publicada em 22 de julho de 2021, 16:50 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) esteve no distrito de Amparo, na manhã desta quinta-feira, com a ex-vereadora Maria Lúcia para uma reunião com representante da Light sobre a falta de energia elétrica no loteamento da Estrada Municipal José Gomes do Vale. Um grupo de moradores que são afetados pelo problema também participaram do encontro.

Há quatro anos, moradores solicitam a implantação da energia elétrica no loteamento, situado ao lado de uma subestação da Light. Atualmente, há poucas casas devido ao problema de falta de luz, mas os proprietários dos lotes aguardam uma solução o quanto antes.

Convidado pela ex-vereadora para participar da reunião, Marcelo Cabeleireiro frisou que não medirá esforços para que a questão seja regularizada. “Tenho certeza que vamos conseguir e o prefeito Rodrigo Drable também já sinalizou que ajudará no que for de sua competência”, destacou o deputado.

O coordenador de Operação e Manutenção da Light, Joelson Matos, representou o superintendente regional, Renato Melo, na reunião e disse que levará a situação ao setor responsável. Ele se comprometeu a agendar uma nova visita até a próxima sexta-feira com a equipe responsável por esse tipo de serviço. Marcelo Cabeleireiro disse que também convidará um representante da prefeitura para participar do próximo encontro. Durante a reunião, moradores entregaram cópias de pedidos feitos à concessionária.

Melhorias na estrada

Representante da Agropecuária Nossa Senhora do Amparo, Luiz Maria aproveitou a oportunidade para reforçar, junto à ex-vereadora, pedidos de limpeza e capina ao longo da RJ 143. O deputado disse que encaminhará ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) inclusive a solicitação de asfaltamento da via, que é de terra e de suma importância para o escoamento de produção leiteira e bovina.