Marcelo Cabeleireiro propõe caminhão para percorrer municípios vacinando contra sarampo

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 17:50 horas

Sul Fluminense – Em virtude da baixa vacinação contra o sarampo em todo o Estado do Rio e pelo fato de já ter sido registrado um caso no Médio Paraíba, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro enviou ofício ao Secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, e protocolou na ALERJ indicações para a realização de uma campanha em 18 municípios da região, com urgência, através de um caminhão itinerante.

As cidades que poderão receber os serviços do são: Angra dos Reis, Barra Mansa, Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Itatiaia, Mangaratiba, Mendes, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença, Vassouras e Volta Redonda.

— A população vem sendo informada através da mídia sobre a campanha em todo o Rio de Janeiro, entretanto, muitos parecem pouco sensibilizados em procurar os postos de vacinação. Com a presença do caminhão itinerante fica, sem dúvida, mais fácil o acesso para os munícipes destas cidades — analisou o deputado.

Marcelo salientou o apoio que vem recebendo do secretário Edmar Santos e citou como um dos exemplos, a presença do Tomógrafo Móvel que está em Barra Mansa e passou por Valença recentemente.

— Tenho tido respostas rápidas às demandas que encaminho aos secretários, presidentes de departamentos e dirigentes de autarquias do estado, demonstrando que há um esforço grande de atender à população do Médio Paraíba — concluiu.