Marcelo Cabeleireiro realiza debate com advogados

Barra Mansa – Agosto é o mês dos advogados. Para fomentar a data o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, realiza nesta quinta-feira (10), debate acerca dos problemas que a categoria enfrenta, bem como as principais reivindicações da profissão e os avanços conquistados. O tema será discutido às 20h, durante podcast transmitido pelo canal YouTube.

– O dia a dia dos advogados não é uma tarefa fácil. Investir numa melhoria dos atendimentos prestados pelo Judiciário é garantir maior agilidade para a parcela da população, que precisa buscar seus direitos, como revisão de pensão, acesso à saúde pública, à medicação de alto custo gratuita, entre outras inúmeras situações em que a agilidade do processo é imprescindível e não pode esperar – ressaltou Marcelo.

Maria Cristina da Silva, advogada e sócia da empresa BSC Borges Silva e Caitano Assessoria Jurídica, já confirmou presença ao podcast e reforçou a importância de um Judiciário mais ágil. “A morosidade, em especial na Vara de Família, nos casos de pensão alimentícia, por exemplo, é um dos grandes entraves para os advogados”, ressaltou a advogada.

Ainda se tratando de morosidade, a lista de Maria Cristina vai mais longe, fato, que segundo ela, prejudica tanto os advogados, quanto a população. A advogada aponta, como outro exemplo, os processos envolvendo idosos, portadores de necessidades especiais, que fazem parte dos clientes, considerados como “aqueles que tem pressa e não podem esperar que um processo se arraste por meses ou até anos na Justiça”.

– Desconheço qualquer advogado da minha área de atuação que elogie a agilidade do judiciário. Faltam profissionais nos fóruns e práticas que atendam a emergência dos nossos processos, pois a demora afeta nossos clientes e, lógico, a nossa categoria que sem concluir o processo fica com os honorários emperrados – concluiu a advogada.

O podcast vai debater ainda a Ética na Advocacia e Direitos e deveres do advogado. Para assistir, basta acessar o canal do YouTube @AloMarceloCabeleireiro, clicando no link https://youtube.com/@AloMarceloCabeleireiro