Marcelo Cabeleireiro se reúne com Codin e representantes de empresa que pretende se instalar em Barra Mansa

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 16:57 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, na manhã desta terça-feira (03), para uma reunião com representantes da CODIN e da empresa Soufer. O objetivo foi apresentar ao novo secretário Cássio Coelho as demandas relacionadas à instalação do novo condomínio industrial de Barra Mansa e à vinda da empresa para o Município. O secretário municipal da pasta, Bruno Paciello, e o diretor da ACIAP BM, Manoel Duarte, estiveram presentes.

O ex-secretário estadual e atual deputado federal Vinicius Farah participou de todo trâmite e debates sobre esse assunto e esteve presente no encontro para contribuir ainda mais com o avanço do Condomínio Industrial. “É um projeto muito importante para o município e toda região, bem como a instalação da Soufer na cidade, que vai gerar mais emprego e renda, além de ser uma atração para novos investimentos”, ressaltou Marcelo.

Representando o prefeito Rodrigo Drable, esteve presente o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Bruno Paciello. “Nosso objetivo hoje foi conhecer o novo secretário e dar continuidade ao trabalho já realizado junto ao deputado Marcelo. Acreditamos que logo teremos excelentes notícias para o desenvolvimento de Barra Mansa”, afirmou.

O diretor da Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa), Manoel Duarte, também participou e afirmou que a reunião foi bastante produtiva. “É papel da Aciap-BM incentivar o crescimento de nossa cidade e essa união de forças é muito importante para que isso aconteça. Trouxemos ao secretário Cássio Coelho nossas demandas e continuaremos a acompanhar de perto e a colaborar no que for preciso para a retomada da economia de Barra Mansa, o que já vem acontecendo. E destaco aqui o empenho do deputado Marcelo Cabeleireiro e do secretário Bruno Paciello, nesse sentido. Estamos no caminho certo”, ressaltou Duarte.

Representando a Codin, estiveram presentes na reunião, os diretores Rafael Lyrio e Fernanda Coelho. E em nome da empresa Soufer, participaram Fernando, Ivone e Edmilson.

“A Soufer tem 55 anos de experiência no ramo de fabricação de produtos siderúrgicos. A empresa é uma das interessadas em se instalar em Barra Mansa e estamos intermediando esse contato com o Estado para concessão de incentivos previstos em lei”, acrescentou o deputado.

Marcelo Cabeleireiro lembrou ainda de todo empenho do prefeito Rodrigo para que o sonho do Condomínio Industrial saia do papel. “Nosso governador Cláudio Castro também tem nos dado todo apoio necessário”, concluiu.