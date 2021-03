Marcelo Cabeleireiro se reúne com presidente do TJ-RJ e pede elevação da comarca de Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de março de 2021, 18:22 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro se reuniu, na última quarta-feira (17), com o Presidente do Tribunal de Justiça Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, para tratar sobre a elevação da Comarca de Barra Mansa a entrância especial e a implantação de mais dois cartórios em Volta Redonda. O presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, também participou da conversa.

Autor de indicação legislativa para que o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro (COFJERJ) seja alterado, Marcelo Cabeleireiro vem lutando juntamente com entidades empresariais de Volta Redonda, como a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), para melhorar o atendimento à população. Essa alteração, segundo ele, possibilita a criação do 3º e 4º Ofício de Notas no município.

“Volta Redonda é a maior cidade em número de habitantes do Sul Fluminense e a terceira maior do interior do estado. Atualmente, possui apenas dois cartórios e isso é muito pouco. Precisamos dessa ampliação com urgência para melhorar a eficácia na prestação de serviços e no atendimento à população,” frisou o deputado.

Já a elevação da Comarca de Barra Mansa a entrância especial representa uma reivindicação antiga da OAB, de juízes e advogados do município. A questão tem sido amplamente defendida pelo deputado na Alerj, com total apoio de André Ceciliano.

Foi entregue um estudo técnico com todos os dados estatísticos sobre o número de processos que tramitam na comarca, assim como o de sentenças, quantidade de juízes e todas as informações necessárias para comprovar a necessidade de ampliação do número de varas judiciais na região.

“Precisamos de uma justiça mais célere, tanto em Barra Mansa quanto em outras cidades da região. Essa vai ser uma conquista importante para a população e para os magistrados. O apoio do nosso presidente Ceciliano tem sido essencial nessa luta,” disse Cabeleireiro.

O presidente do TJRJ considerou a reivindicação legítima e destacou que a avaliação corre em Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Também participaram do encontro o Desembargador João Ziraldo Maia, o deputado estadual Rosenverg Reis, e o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca.