Marcelo Cabeleireiro se reúne com secretário estadual de Ambiente

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 17:44 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro foi recebido pelo secretário de Ambiente e Sustentabilidade do Estado, Thiago Pampolha, na quinta-feira (26), para encaminhar demandas das cidades do Médio Paraíba. O parlamentar estava acompanhado pelo prefeito de Rio Claro, José Osmar, e pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius de Azevedo.

A pauta principal da reunião foi a necessidade da implementação do programa Limpa Rio em Barra Mansa e nos municípios Paulo de Frontin, Pinheiral, Barra do Piraí, Angra dos Reis, Resende, Mangaratiba, Paraty, Quatis, Rio das Flores, Vassouras, Porto Real, Mendes, Volta Redonda, Rio Claro.

“Com a chegada do verão e o aumento das chuvas sabemos o quanto é importante esse trabalho de prevenção dos desastres que ocorrem em consequência de eventos climáticos extremos e afetam em especial a população ribeirinha e que vive em área de risco”, pontuou Marcelo Cabeleireiro.

O secretário Vinícius de Azevedo destacou a importância da limpeza da calha do Rio Barra Mansa, que tem alagamentos recorrentes. “Queremos fazer uma limpeza na calha do rio e deixar alinhado com INEA a questão do monitoramento fluviométrico e pluviométrico de todas as redes para que a defesa civil esteja bem aparelhada e possa anunciar, quando necessário, a evacuação das áreas de risco. Só no bairro Nova Esperança, ano passado, tivemos cerca de sete alagamentos”, frisou o secretário.

Thiago Pampolha acolheu os pedidos encaminhados pelo deputado e garantiu que a SEAS (Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade) e o INEA (Instituto Estadual de Ambiente) trabalharão para atender as necessidades dos municípios.

A presidente da Associação Nacional dos Gestores Ambientais (ANAGEA), Viviane Logullo, também participou da reunião para pedir apoio ao projeto de lei que regulamenta a profissão de gestor ambiental e está tramitando no senado federal.