Marcelo Cabeleireiro solicita ao Estado renovação de convênio com a Casa da Criança e do Adolescente

Matéria publicada em 2 de junho de 2021, 18:05 horas

Sul Fluminense – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro visitou, manhã desta quarta-feira (02), a Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda e o núcleo do Projeto Curumim do bairro Volta Grande. O parlamentar oficiará o governo estadual para reforçar a importância de renovação do convênio para que a instituição volte a ampliar os atendimentos. Atualmente, dois projetos estão funcionando parcialmente com apoio de voluntários e redução de equipe devido à falta de recursos.

A coordenadora administrativa, Francinele da Silva Ribeiro Viana, e o tesoureiro Dalmo Moreira de Paula, explicaram que a falta do convênio gera um prejuízo muito grande às crianças e adolescentes atendidos. “A Casa da Criança é a única instituição da região que trabalha com crianças vítimas de violência. Juntamente com a Casa da Criança de Nova Friburgo, atendemos 24 municípios do Estado”, ressaltou Francinele.

A entidade oferece várias ações voltadas tanto ao desenvolvimento social, oferecendo atividades no contra turno escolar, como no apoio às vítimas de agressão. O Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente Vítimas de Agressão (NACA) é financiado pela FIA e oferece apoio às famílias para garantir atendimento médico. Cerca de 300 crianças são atendidas com ajuda de mais de 50 médicos voluntários.

No entanto, outros dois projetos realizados por meio de convênio com o governo estadual estão dependendo de voluntários para continuar funcionando, mesmo assim, com equipe reduzida e, consequentemente, um número menor de assistidos. O Programa Cuidar é um deles. Atendia 316 crianças e adolescentes até 18 anos e agora precisou diminuir os atendimentos pela falta de recurso. O Cuidar é voltado às vítimas de agressão, na maioria das vezes, dentro da própria casa. O convênio expirou em setembro de 2020 e ainda não foi renovado.

Já o convênio para Programa Curumim terminou em outubro passado. O programa funciona em dois núcleos: um no bairro Volta Grande e outro na 249, atendendo 195 e 120 crianças, respectivamente. Desde abril, as ações do projeto estão sendo realizadas parcialmente, dependendo de ajuda dos voluntários. O Curumim é destinado às crianças e adolescentes entre quatro e 18 anos e oferece uma série de atividades como aulas de música, violão, violino, coral, taekwondo, reforço escolar, além de acompanhamento profissional nas áreas de psicologia, psicopedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia e enfermagem.

Nesta manhã, o deputado Marcelo Cabeleireiro esteve no núcleo do bairro Volta Grande, onde foi recebido pela coordenadora do programa, Nercy Macedo dos Santos. O parlamentar garantiu que reforçará a importância de renovação dos convênios junto ao governador Cláudio Castro e ao presidente da Loterj, Oswaldo Ribeiro. “Em abril, tratei sobre esse assunto com o governador e novamente vou reforçar o pedido. Tenho certeza que, dentro do possível, teremos todo apoio. Também vou conversar com o prefeito Antônio Francisco Neto para ver a possibilidade de ampliar o apoio que o governo municipal já tem dado à instituição”, ressaltou Marcelo.

Presidente da Comissão da Pessoa Com Deficiência da Alerj, o deputado ainda relembrou que a Casa da Criança atende pessoas com deficiência, prezando pela inclusão e pela garantia dos direitos das crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental.