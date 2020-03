Marcelo Cabeleireiro visita Codin para discutir desenvolvimento regional

Matéria publicada em 4 de março de 2020, 19:40 horas

Rio e Sul Fluminense – Presidente da Comissão Especial de Desenvolvimento do Médio Paraíba na ALERJ, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve na sede da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), nesta quarta-feira (04), com a equipe técnica do órgão. Na ocasião, o presidente da companhia, Fábio Galvão – que estava em reunião de urgência no Palácio Guanabara – encarregou uma comissão técnica de receber o parlamentar e dar encaminhamento aos projetos visando a efetivação de ações para implantação de empresas na região do Médio Paraíba.

Marcelo foi recebido pelo chefe de gabinete da companhia, Adriano Klafke; pelo assessor jurídico Rafael Lyrio; pelo superintendente de Informátia, Fernando Azevedo; e pelo assessor da presidência, José Lerer. O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Barra Mansa, Jair Francisco Gomes, também participou do encontro e reiterou a importância de dar mais atenção para a Zona Especial de Negócios (ZEN), localizada entre Barra Mansa e Volta Redonda, às margens da Via Dutra.Também destacaram a área da antiga White Martins, adequada para a instalação de uma termelétrica, capaz de aumentar a carga de produção energética para o Médio Paraíba.

Os técnicos da companhia se mostraram bastante interessados em aprofundar estudos acerca dos espaços mencionados. Rafael Lyrio ressaltou que a presidência da CODIN firmou recentemente um convênio com a Fundação Getúlio Vargas para desenvolver estudos e projetos visando o incremento de negócios no Estado.

Adriano Klafke destacou que o maior desafio hoje é mostrar que o Estado tem capacidade de retomar o crescimento, embora tenha ficado estigmatizado por gestões anteriores como pouco atrativo. “O governador Wilson Witzel tem se empenhado muito em ações concretas visando atrair investidores para o Rio, mas, sabemos que isso envolve muita coisa, por isso, estamos aqui, com a mão na massa, para viabilizar esses investimentos”, comentou Adriano.

O deputado também repassou à comissão todos os estudos realizados pela equipe de consultores do Grupo Líder, a partir de demandas da Fecomércio, Firjan, entre outras instituições, que foram apresentados nas duas audiências públicas realizadas ano passado, uma em Barra Mansa e outra na ALERJ. Na ocasião foi dado um passo importante através de ações envolvendo os quatro eixos temáticos capazes de promover a retomada do desenvolvimento do Médio Paraíba: educação, mobilidade urbana, tecnologia e turismo.

“Nos reunimos aqui porque temos convicção de que o estudo ficou muito bem elaborado e sugiro que o próximo passo seja uma nova reunião envolvendo o Grupo Líder, a equipe técnica da Codin, representantes da FGV e nossa equipe do mandato, que vem atuando na Comissão de Desenvolvimento do Médio Paraíba”, reforçou o parlamentar.

Ao final do encontro, ficou definido que na pauta da próxima reunião o foco será a apresentação dos estudos realizados elo Grupo Líder e, em parceria com a FGV, a elaboração do projeto final a ser entregue ao governador como ferramenta prática na busca por empresas interessadas em investir no estado, especialmente na região do Médio Paraíba. “Hoje, já existem seis empresas negociando a instalação no Polo Metal Mecânico, o que resultará na geração de aproximadamente quatro mil empregos. Estamos reunidos aqui justamente para efetivarmos a real retomada do crescimento e toda a população do estado será beneficiada, pois teremos uma reação em cadeia de expansão dos setores da indústria, serviços e comércio”, concluiu Marcelo