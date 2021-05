Marcelo Cabeleireiro visita obras de ampliação da Santa Casa

Matéria publicada em 24 de maio de 2021, 18:02 horas

Barra Mansa – O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro (DC) esteve recentemente na Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa para conhecer o projeto de readequação do hospital, que está passando por reforma para melhor atender os pacientes do SUS. A visita foi acompanhada pelo secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes; pelo diretor executivo da unidade, Fernando Moreira; e pelo médico angiologista Marco Manarino.

Além de melhorar a estrutura externa da Santa Casa, as obras visam proporcionar igualdade no atendimento entre pacientes do SUS e dos convênios. A entrada do pronto-socorro está sendo completamente revitalizada para oferecer mais acessibilidade e conforto aos pacientes da rede pública. Além disso, o atendimento será otimizado com novos leitos de UTI e investimento no setor de alta complexidade de cardiologia.

Responsável técnico da Angiobarra, Manarino apresentou as novas instalações do setor. Segundo ele, pacientes de 27 cidades são atendidos pela Angiobarra, incluindo moradores da capital. “Somos referência. Pelo sétimo ano consecutivo, fomos o maior produtor de cirurgias vasculares e endovasculares de alta complexidade do Estado”, frisou o angiologista.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde e do DataSUS comprovam que, em 2020, foi o hospital que mais realizou cirurgias vasculares em todo Estado do Rio de Janeiro – ao todo, 185. Somadas às cirurgias do coração, o número sobe para quase 1,3 mil/ano – ficando atrás apenas do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras, que realizou aproximadamente 1,4 mil. O novo espaço da Angiobarra já está funcionando, mas estão sendo feitos retoques finais para a inauguração oficial que deve acontecer no próximo mês. O setor ainda passa a contar com um Angiógrafo – aparelho de raio-x que mostra todo o sistema vascular do indivíduo, permitindo detectar doenças como acidente vascular cerebral (AVC).

O deputado Marcelo Cabeleireiro parabenizou ao prefeito Rodrigo Drable e a toda equipe pelo excelente trabalho que vem sendo realizado e se comprometeu a intermediar uma conversa com o novo secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, a fim de obter o credenciamento para que a Santa Casa possa atuar também na parte de Neurologia. De acordo com Sérgio Gomes, as cirurgias neurológicas só são feitas em Itaperuna, na região Noroeste, que não consegue absorver toda demanda. “A partir do segundo semestre deste ano, começamos a fazer transplante de rim, que atualmente também só é feito em Itaperuna”, revelou o secretário.

O deputado também conheceu a UTI respiratória que passa a contar com cinco novos leitos já nos próximos dias. Outros cinco estão sendo providenciados. Em uma nova sala projetada para os pacientes em espera por cirurgias, com mais conforto e informações sobre o andamento dos procedimentos em tempo real, o secretário de saúde apresentou o projeto arquitetônico de um novo Centro Cirúrgico que aguarda investimento para ser colocado em prática.

Segundo o diretor Fernando Moreira, as obras de ampliação do hospital ainda contam com novos banheiros, novas escadas de emergência e garantem uma maior acessibilidade aos pacientes. Essa foi uma questão observada pelo deputado, que foi reeleito para presidir a Comissão da Pessoa com Deficiência da Alerj. “É muito importante garantir esse direito. Antes, a entrada do pronto-socorro era mais difícil e agora as rampas de acesso vão facilitar muito para pessoas com deficiência física”, acrescentou Marcelo.

De acordo com a diretoria, a previsão é que a parte interna do hospital fique pronta até julho; já a parte da fachada deve ser entregue em agosto. Atualmente, a Santa Casa gera aproximadamente 2,2mil empregos entre diretos e diretos, incluindo uma rede de 300 médicos cadastrados. “Nós vimos todo o investimento físico que está sendo feito, mas é importante destacar que antes disso, nós investimos na qualificação de pessoal”, frisou Fernando. Um exemplo, foi a contratação de um profissional de TI para otimizar o uso de um sistema avançado que permite acompanhar em tempo real a situação de cada paciente internado, além de diversas informações importantes para garantir o fluxo e a melhoria no atendimento.

A Clínica de Endoscopia Digestiva foi revitalizada e inaugurada recentemente. O Laboratório de Análises Clínicas, que era terceirizado, passa a ser próprio da Santa Casa e também será ampliado. Outras obras estão previstas como a construção de 20 novos leitos de UTI, a reforma do refeitório e ampliação da área de descanso dos profissionais de saúde, bem como dos vestiários.

A recepção do SUS está sendo ampliada e, com isso, a ala ortopédica foi realocada. Inclusive, outro apoio solicitado ao deputado foi para implantação de um Centro Ortopédico, visto que atualmente os pacientes do interior do Estado precisam ir a Paraíba do Sul. “Certamente vamos trabalhar em conjunto com o prefeito Rodrigo Drable e com o governador Cláudio Castro para conseguir novos investimentos para a Santa Casa. Sempre que venho aqui fico feliz em ver o quanto o hospital vem crescendo e se tornando referência para tantos municípios,” finalizou Marcelo.