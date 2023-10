Marcelo Cabeleireiro volta a defender Lei do Aço para gerar empregos

O ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, co-autor da Lei do Aço, voltou a defender o desenvolvimento econômico, gerando empregos e garantindo renda para os moradores de Barra Mansa e Sul Fluminense. A legislação concede incentivos às empresas do Polo Metalmecânico, simplificando tributos, alavancando o crescimento da cadeia produtiva do aço, que é um grande destaque na região.

A implantação dessa medida foi, inclusive, pedida pelo prefeito Antônio Francisco Neto, de Volta Redonda, em reunião com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na última quarta-feira (4), durante o Seminário de Desenvolvimento Econômico.

“Nossa cidade e região, precisa ser atrativa para as empresas, que criam postos de trabalho, movimentam nossa economia, devolve a dignidade das nossas famílias permitindo que os pais possam sustentar seus filhos”, disse Marcelo.

O ex-deputado falou sobre a inclusão de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Porto Real, Quatis, Pirai, Rio Claro e Angra dos Reis ao regime de tributação fiscal especial regional, a chamada Lei Rosinha. Com essa legislação, o Estado do Rio de Janeiro pode aplicar tratamento tributário especial de caráter regional a estabelecimentos industriais, mas a medida para atender ao Sul do Estado, precisou de empenho do então parlamentar para inclusão do Sul Fluminense à legislaçao, criada em 2015 para beneficiar sobretudo o Norte e Noroeste fluminense com incentivos fiscais às indústrias.

– Nossa Barra Mansa perdia empresas por não se enquadrar aos requisitos, com uma alíquota de ICMS de 2% sobre o valor das operações de saída interna e interestadual, por transferência e por venda, deduzidas as devoluções. Mas, com a nossa inclusão á Lei Rosinha resgatamos a igualdade para que os municípios possam competir de forma justa até mesmo com outros estados – finalizou Marcelo.