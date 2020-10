Marcelo Moreira apresenta resultados do seu primeiro mês de mandato

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 14:32 horas

Volta Redonda – O vereador Marcelo Moreira assumiu há um mês sua cadeira na Câmara Municipal de Volta Redonda e já participou de várias ações importantes para o município. Uma de suas primeiras ações foi apresentar um requerimento abrindo mão dos benefícios ofertados pela Câmara Municipal de Volta Redonda, como o carro, cota de combustível, celulares e plano de saúde Unimed.

Além disso, o vereador votou a favor da criação da CPI que vai investigar os gastos na saúde das OSs dos hospitais do Retiro e São João Batista, votou a favor do convite às secretárias de educação e saúde para dar explicações das suas pastas na Câmara, criou o projeto de lei que constitui o “Programa de recuperação econômica de VR – Primeiro Volta Redonda”, criou o projeto de lei 0 que permite à prefeitura repassar verbas ao Lar dos Velhinhos, apresentou projeto de lei que concede prioridade ao sistema de saúde a portadores de deficiência física ou mental, entre outras ações.

De acordo com Marcelo, essas são algumas das atividades que mais se destacaram em seus primeiros 30 dias atuando como Vereador. “Mesmo com pouco tempo, apresento um mandato produtivo, comprometido e que busca os melhores resultados para a população. Reafirmo meu compromisso com a cidade de Volta Redonda e destaco que sou a favor da transparência e da diminuição de gastos do poder público”, ressaltou.

Se reeleito, Marcelo pretende dar continuidade ao trabalho já realizado e trazer ainda mais melhorias para o município. “Continuarei trabalhando para o progresso de Volta Redonda, sempre cumprindo meu papel de fiscalizar o Executivo, pois entendo que essa ação é uma das mais importantes para representar à população no exercício da cidadania”, completou.