Marcelo Moreira protocola projeto de lei que altera valores do VR Parking

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 16:48 horas

Volta Redonda– O vereador Marcelo Moreira (PSC) deu entrada na manhã desta sexta-feira, dia 09, na Câmara Municipal, no Projeto de Lei que modifica o VR Parking, sistema de estacionamento rotativo em Volta Redonda. Marcelo Moreira é autor do projeto junto com o vereador Rodrigo Furtado, que é coautor.

O objetivo desta ação é acabar com as multas abusivas no sistema de estacionamento rotativo de Volta Redonda. Com o projeto de lei, haverá redução no valor dos estacionamentos, redução do valor das multas e ainda maior tempo de tolerância.

Se aprovado pelos demais vereadores da Casa Legislativa, as principais alterações propostas no Projeto de Lei são: as tarifas das zonas verde e laranja não podem ser superiores a 50% da zona azul (R$ 2,60); nos pagamentos por aplicativo, será concedido 15% de desconto nas tarifas (No caso da azul passaria de R$ 2,60 para R$ 2,20), de forma que possa estimular o uso do aplicativo.

Outra mudança é que, em casos em que o usuário não pagar o estacionamento rotativo, ele terá até o final do expediente do VR Parking para pagar o débito lançado e, nos casos em que o usuário extrapolar o período pago, ele terá até 72 horas para regularizar; a tolerância passa de 10 para 15 minutos sem a presença de alguém no veículo.

De acordo com Marcelo Moreira, essa emenda será muito importante acabar com a cobrança da multa que estava sendo imposta de R$ 25, sem que o consumidor pudesse ter oportunidade de pagar de forma correta o tempo que ele usou do serviço.

“Essas propostas de alterações são frutos de diálogo com os comerciantes e usuários. Acredito que essa modificação no Projeto de Lei trará grandes benefícios para a população de Volta Redonda, ao passo que irá ajudar a aquecer o comércio local, porque muitas pessoas deixavam de ir aos comércios porque não tinham onde estacionar o carro”, disse o vereador, ainda destacando que esse sistema precisava de ajustes para ser mais justo.

Segundo Rodrigo Furtado, esse é o primeiro projeto em parceria com Marcelo Moreira. “Nós corrigimos as imperfeições da Lei para que o consumidor tenha o prazo de 72 h para regularizar seu débito com o VR Parking, além da redução de 50% para que a população pague um valor menor. Facilitar para o usuário é uma forma de evitar à ação de flanelinhas e garantir que seu carro esteja segurado e que o usuário terá estacionamento à hora que precisar”, completou.