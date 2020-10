Márcia Cury confirma apoio a candidatura de Neto para prefeito

Matéria publicada em 9 de outubro de 2020, 11:48 horas

Volta Redonda – Márcia Cury, que foi diretora do Hospital do Retiro, declarou apoio à chapa formada por Antônio Francisco Neto e Sebastião Faria na disputa pela prefeitura de Volta Redonda. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, Márcia Cury afirmou que a cidade precisará ser reconstruída em muitas áreas e que Neto tem a experiência necessária para a tarefa.

– Tenho quase 40 anos de gestão na área da saúde. Venho hoje declarar meu apoio ao Neto para prefeito de Volta Redonda; A cidade precisa voltar a sorrir e para isso precisamos reconstruir nossa cidade – disse ela

Além disso, Márcia destacou especificamente que a dupla do DEM poderá fazer a diferença na melhoria do atendimento ofertado à população na área da saúde. “Com o Neto, temos a certeza de que isso vai acontecer. Neto já fez e vai fazer muito mais. Precisamos voltar a ter a saúde com qualidade e o Neto é a garantia dele. A dupla Neto e Faria é a melhor para Volta Redonda”, emendou ela.

Neto ressaltou que o apoio de Márcia Cury na campanha já confirma que a saúde estará em primeiro plano em uma eventual gestão. “Além de uma grande amiga e muito competente, a Márcia Cury é séria, honesta e vai ser fundamental no desafio que teremos pela frente. Já conhece a estrutura e vai nos ajudar muito”, disse.