Márcia Cury é indicada para Coordenadoria de Saúde do Médio Paraíba

Matéria publicada em 21 de abril de 2020, 11:44 horas

Volta Redonda – A ex-secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, foi indicada para o cargo de Coordenadora de Saúde no Médio Paraíba. A função faz parte das ações de uma comissão parlamentar federal composta pelo deputado federal, delegado Antônio Furtado, para acompanhar as ações de enfrentamento ao novo Coronavírus. A proposta foi feita em função à pandemia provocada pelo Novo Coronavírus. Márcia Cury é do mesmo partido do deputado, que integra o PSL.

– Por ser referência de saúde na região, a ideia é que a Márcia Cury faça um levantamento de dados sobre o Coronavírus no Sul Fluminense e apresente propostas sobre ações de contenção à pandemia. A missão dela será de me ajudar, como parlamentar, a buscar recursos em Brasília e subsidiar a Comissão Externa da Câmara com informações relevantes que elevem o nível dos debates sobre o vírus. Assim será possível oferecer orientações de qualidade sobre tema e colaborar com o Ministério da Saúde – explicou o deputado Delegado Antonio Furtado

Na função, a coordenadora deverá se encontrar com prefeitos, secretários de saúde e representantes de epidemiologia dos municípios a fim de tomar conhecimento das ações e novas necessidades para enfrentar o vírus.

– Antes de propor qualquer ação ou direcionamento, é necessário fazer um mapeamento da região. Os dados sobre o Covid-19 mudam a todo o tempo e com isso os procedimentos indicados também. Precisamos focar nas questões de saúde, sem esquecer as consequências na economia – ressaltou Márcia.

A comissão é presidida pelo deputado federal, Dr. Luizinho, que considerou ser de extrema importância ter a ajuda da Márcia Cury como Coordenadora de Saúde.

– Conheço Márcia Cury há anos e que tenho grande admiração. É um nome de competência técnica indiscutível. Tenho certeza que sua experiência e trabalho apontarão novos horizontes nesta luta de todos nós em defesa da vida – destacou Dr. Luizinho.

Coordenadora

Márcia Cury é de Volta Redonda,foi secretária de Saúde de Volta Redonda e diretora geral do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful. Atualmente, atua como diretora de saúde da Associação de Aposentados e Pensionista de Volta Redonda (AAPVR)