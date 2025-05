Marcos Araujo apresenta chapa para comandar o PT de Volta Redonda

Volta Redonda – No auditório do Sindicato da Construção Civil, foi formalizada na noite dessa terça-feira (29) a chapa que disputará a direção do Partido dos Trabalhadores (PT) de Volta Redonda no Processo de Eleição Direta (PED), marcado para julho deste ano. A chapa é encabeçada por Marcos Araujo, atual tesoureiro do diretório municipal, e reúne representantes de diferentes correntes internas, militantes históricos e nomes reconhecidos na política local.

Compondo o grupo estão figuras como Conceição Santos, Zeomar Tessaro, Walmir Vítor, Géslia Marques, Cidinha Araújo, Pirra, Gilmar Motorista, Renato Gomes e Solange Whehaibe, além de lideranças jovens e novos filiados.

O encontro teve clima de diálogo aberto e unidade, com os participantes apresentando ideias, preocupações e propostas sobre o futuro do partido na cidade e os desafios que se aproximam com as eleições de 2026.

Durante o encontro, Marcos Araújo destacou que o objetivo da chapa é promover a reconstrução e o fortalecimento da organização interna do partido.

“Precisamos reorganizar o movimento aqui. Procurei companheiros para montar uma chapa de renovação, e não apenas de idade, mas de projetos sólidos, pensados e comprometidos com a luta coletiva. Aqui somamos muito mais de 100 anos de experiência dentro do PT. Precisamos respeitar o que cada um representa dentro dos movimentos sindical, social e popular para, juntos, construirmos uma estrutura verdadeira”, afirmou.

O dirigente também reforçou que o partido precisa estar preparado para o próximo ciclo político nacional:

“Não podemos pensar que 2026 será fácil, porque não será. Campanha não se faz só balançando bandeira. Não é só apoiar o Lula, é apoiar o projeto de país que ele representa. E para isso, precisamos de gente que vá trabalhar com qualidade e dedicação.”

A militante Conceição reforçou o compromisso da chapa com um projeto coletivo e político, rejeitando disputas por interesses pessoais.

“Nosso grupo é formado por pessoas comprometidas com o projeto político do partido, não com projetos individuais. Precisamos de pessoas capacitadas e preparadas para ocupar cada espaço da executiva, das secretarias e dos setoriais. Vamos reconstruir o respeito pelo PT, caminhando juntos na mesma direção”, disse.

Também presente na reunião, o ex-vereador Zeomar destacou a importância da integração entre gerações:

“Não adianta termos apenas juventude, precisamos de jovens com compromisso e projeto de futuro. E não se trata de substituir a experiência, mas de unir forças. O que temos aqui é isso.”

A ausência dos companheiros Walmir Vítor e Géslia foi sentida e justificada por motivos pessoais. Ambos integram a composição política da chapa e reafirmaram apoio ao projeto.

A eleição para renovação da direção municipal do PT de Volta Redonda ocorrerá em julho, por meio do PED, processo interno que permite aos filiados escolherem diretamente seus representantes.

Até lá, o grupo seguirá promovendo encontros e ampliando o diálogo com a base partidária e movimentos sociais da cidade.