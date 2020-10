Bruno Marini acha integração regional essencial para o desenvolvimento

Matéria publicada em 16 de outubro de 2020, 19:11 horas

Barra Mansa – O candidato a prefeito Bruno Marini defendeu, em bate papo com moradores de Nova Esperança, a integração das cidades da região. Ele considerou essa iniciativa primordial para a retomada do crescimento econômico pós-pandemia. Um dos exemplos do candidato sobre o tema foi dado em passagem pela Vila Nova, onde, segundo ele,o desenvolvinento local foi incentivado pela Siderúrgica Barra Mansa.

– E a nossa região é assim, se uma cidade ganhar uma empresa, o entorno todo cresce e se desenvolve, sem contar que lutarmos juntos pela mesma causa, é mais fácil do que caminharmos sozinhos – pontuou o candidato, que incluiu em seu plano de governo a proposta de avaliação de uma lei estadual estabelecendo medidas para o trabalho integrado do Sul do Estado.

A proposta de integração também é defendida pelo candidato a vice, o médico Cláudio Leite, que considera essa medida primordial para o controle da saúde pública. “A pandemia nos mostrou que não podemos caminhar sozinhos, que as ações do município vizinho, interferem na nossa cidade, e nada melhor do que estabelecermos metas e propostas de trabalho tanto para o crescimento econômico, quanto para a saúde pública, que não pode ter fronteiras”, completou o médico.