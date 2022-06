Mario Esteves anuncia a chegada de metalúrgica em Barra do Piraí

Matéria publicada em 24 de junho de 2022, 16:35 horas

Empresa se chama Acso e ficará em um dos galpões onde funcionou a BR Metals

Barra do Piraí – Na quinta-feira, 23, durante uma visita ao terreno da antiga BR-Metals, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou mais uma importante conquista para a economia do município: o início da instalação da indústria Acso – Central de Serviços do Aço, na área que abrigará diversas empresas que, futuramente, irão compor o segundo polo industrial do município.

A vinda da Acso é somente o primeiro passo do processo de revitalização da área industrial que, anteriormente, foi utilizada pelas empresas Thyssen Fundições e BR-Metals, essa última que fechou as portas em 2016, demitindo pouco mais de 2 mil funcionários. A nova empresa é uma fabricante de trefilados e perfilados de aço para a construção civil, com sede localizada em Curitiba, no Paraná, e com filial em Guarulhos, em São Paulo.

De acordo com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, Wagner Aiex, o início da instauração da empresa só comprova o comprometimento do governo com o município, com a população e com os empresários. “O polo industrial é uma etapa vital para o município. A nova empresa, Acso, inicialmente, tem a previsão de gerar pelo menos 100 postos de trabalho e a secretaria segue empenhada em fazer o máximo pelo município e, sempre, receberá com tapete vermelho todos os empresários que chegarem a Barra do Piraí”, enfatiza o secretário.

Sobre a produção e o processo de contato com a Acso, Valterson Faria, representante da Zello Negócios Empresariais, administrador e idealizador do projeto, enaltece a acertada parceria com a empresa e o grande potencial do polo industrial. “Encontramos uma grande parceira, a Acso, que acreditou no projeto do condomínio industrial, se instalou e, hoje, faz parte desse processo de revitalização de uma área industrial que será transformada em um polo industrial que Barra do Piraí nunca imaginou. Nós queremos fazer um condomínio de luxo que contará com um ambiente construído para atender tanto as indústrias quanto os seus trabalhadores”, pontua o administrador.

Alexandre Hucker, diretor da Acso, fala sobre como a oportunidade de se instalar em Barra do Piraí veio em um momento oportuno. “Esse projeto, a decisão de vir para o Rio de Janeiro, foi iniciado há uns três anos, mas, devido à carência de imóveis, achar um local para a instalação, com a estrutura que nós precisamos, foi muito difícil. Hoje, graças à prefeitura, a gente está conseguindo transformar o projeto em realidade”, esclarece o diretor.

O prefeito de Barra do Piraí, Mário Esteves, afirma que a chegada da Acso é somente o princípio de um projeto que será responsável por impactar positivamente a vida de muitos barrenses e restaurar a influência do município, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil.

“Barra do Piraí tem um grande potencial, e a vinda da Acso mostra o estopim do futuro brilhante do nosso município. Com a integração das empresas no polo industrial, haverá um grande impacto na economia, na geração de empregos e uma série de outros benefícios para a cidade. Barra do Piraí voltará a ser a grande ‘Pérola do Vale’, conseguindo o destaque que merece no estado e no país. Não tenho dúvida. Então, aguardem pra ver”, disse Esteves.