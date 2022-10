Mario Esteves anuncia chegada de 220 câmeras de monitoramento a Barra do Piraí

Matéria publicada em 11 de outubro de 2022, 17:20 horas

Barra do Piraí – Na segunda-feira, 10, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou uma nova conquista para a segurança da cidade. Chegaram 220 câmeras que serão instaladas e auxiliarão o monitoramento realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO), a ser inaugurado em breve, segundo a prefeitura.

O projeto de segurança pública para a cidade já conta com ações concluídas. Neste ano, o Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO), no distrito da Califórnia, foi inaugurado, foi iniciada a parceria com o Segurança Presente e, agora, o prefeito mostra a continuação do trabalho por meio do aviso da chegada das câmeras de segurança.

Como comunicou Mario Esteves, 200 câmeras serão instaladas próximas a pontos estratégicos no Centro de Barra do Piraí e em suas adjacências como nas entradas da cidade, nos distritos, nas escolas e nos postos de saúde. Além disso, das câmeras recebidas, 20 delas serão instaladas nos uniformes dos agentes da Guarda Municipal.

Sobre o anúncio, o secretário de Cidadania e Ordem Pública, José Luiz de Brum Sabença, parabenizou a equipe pelo trabalho e destacou como os esforços do governo estão deixando Barra do Piraí e seus munícipes mais seguros.

“O prefeito Mario Esteves e toda a equipe estão fazendo um excelente trabalho. A segurança é um direito de todo cidadão, e Barra do Piraí está fazendo dela um ponto principal para o governo. Com as ações do Centro de Controle Operacional e dos órgãos de segurança pública, os barrenses terão o máximo de tranquilidade enquanto a cidade continua a crescer”, finaliza o secretário.

O prefeito Mario Esteves destaacou o progresso que está sendo feito na área da segurança pública e explicou que o CCO será composto por uma tecnologia de ponta, que irá proporcionar uma segurança pública ainda melhor para todos os cidadãos.

“É uma excelente notícia para a população de Barra do Piraí. Depois de muito esforço em reforçar a segurança pública da nossa cidade, a construção do CCO, com uma tecnologia avançada e de ponta, é mais real do que nunca. Tenho certeza absoluta que o trabalho de monitoramento que será desenvolvido irá facilitar qualquer investigação envolvendo crimes na cidade. Barra do Piraí ficará mais segura do que nunca; podem apostar nisso”, destacou o Esteves.