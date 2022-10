Mario Esteves anuncia obras de mobilidade urbana e reconstrução de uma passarela atingida por enchente

Matéria publicada em 6 de outubro de 2022, 16:28 horas

Barra do Piraí – Na quarta-feira, 05, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou novas obras de mobilidade urbana em parceria com a MRS Logística, que serão realizadas no Centro, Matadouro, Maracanã e outros locais. As benfeitorias são a construção de uma ponte, dois viadutos e a abertura de uma estrada. Segundo o chefe do Executivo, essas obras estão orçadas em aproximadamente R$ 100 milhões. Além disso, ele ainda confirmou a reconstrução de uma passarela no Maracanã.

Um dos viadutos será no Centro e sairá das imediações da Rodoviária Rosemar Pimentel, passará por cima do novo mercado popular e vai se ligar à Praça Oliveira Figueiredo. Já o outro passará por cima da linha férrea próxima à exposição. No Matadouro e na Vila Suiça, será construída uma ponte que ligará os dois bairros. E no Parque São Joaquim, será realizada a abertura de uma passagem que ligará o bairro até à Vila Helena. Quando finalizada, essa obra permitirá que os habitantes do local e de suas proximidades possam ir a certos bairros, como Ipiranga e Vassouras, sem ter a necessidade de passar pelo Centro.

O prefeito falou sobre a necessidade dessas obras e em como elas irão melhorar a mobilidade urbana do município. Aponta que as “construções, claramente causarão algum desconforto enquanto estiverem sendo realizadas”. Porém, segundo o prefeito, farão o possível para “amenizar tais recorrências, sempre lembrando que os problemas passam, e as mudanças ficam”.

“O município, em parceria com a MRS, construiu um estudo de trânsito que irá ser utilizado pelos próximos 25 anos. Hoje, nós temos um trânsito caótico, na bandeira vermelha. Esses investimentos começarão a ser feitos a partir de maio de 2023. O primeiro será o viaduto do Centro; e o último será o viaduto da Exposição, que, por questões ambientais, começará a ser feito no final de 2024. Ao todo, esses trabalhos irão melhorar em 60% a mobilidade urbana da cidade, e, com certeza, potencializar a qualidade de vida dos moradores do município”, assinala Mario.

E, por fim, segundo o prefeito, uma passarela que se localizava no bairro do Maracanã e que teve grande parte de sua estrutura arrastada pela enchente do rio Piraí, será reconstruída. O primeiro passo será a reforma estrutural, e, em seguida, a construção. Mario Esteves ainda comentou sobre a licitação dessa benfeitoria e sobre a continuidade de obras no município.

“A licitação dessa obra já está assinada e ela começará no próximo dia 18. O trabalho não para por aí. Serão mais de 100 obras realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024, visando sempre o bem dos cidadãos barrenses, e, assim, fazer com que eles fiquem satisfeitos com as realizações da prefeitura”, aponta Mário Esteves.