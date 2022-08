Mario Esteves anuncia pacote de obras de R$ 20 milhões em parceria com o Estado

Matéria publicada em 17 de agosto de 2022, 18:26 horas

Benfeitorias vão atender a diversos bairros, além de parte do distrito de Ipiabas e Bairro de Fátima, no Complexo da Califórnia

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou, na tarde desta quarta, 17, um pacote de obras na ordem de R$ 20 milhões em parceria com a Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado. Serão diferentes benfeitorias que vão atender a diversos bairros, além de parte do distrito de Ipiabas e Bairro de Fátima – no Complexo da Califórnia. A licitação para as empresas que vão executar as obras, conforme disse o prefeito, acontece no dia 16 de setembro.

Em live, Mario Esteves informou que a notícia chegou na tarde desta quarta, após a aprovação dos projetos, que foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Obras. O chefe do Executivo apontou que, das benfeitorias aderidas pelo Governo do Estado, muitas delas “estão diretamente ligadas à alta necessidade dos moradores” e que, segundo frisou, “vão mudar a realidade daquela população”.

“Agimos com pressa e, ao mesmo tempo, com assertividade, pois tínhamos um prazo. A equipe da Secretaria de Obras da prefeitura foi incansável, para apresentar ao Governo do Estado os projetos a serem executados. São vários em pavimentação asfáltica. Só no Bairro de Fátima – onde aquela população sofria com a poeira – serão contempladas 15 ruas. Com o asfalto, a realidade daqueles moradores será outra, e pra melhor”, acredita o prefeito.

Só naquele bairro, que faz parte do Complexo da Califórnia, as obras de drenagem e pavimentação serão executadas nas ruas Isaías Pereira, Cilene de Almeida, Ana Silene de Almeida, Joaquim Resende, Antônio Camerano, Ruas A, B, C, 3, 4, 5, 6, 13, 14 e parte da Rua 11. “Pedimos calma com o transtorno causado; mas a benfeitoria fica após as obras”, completa Esteves.

No distrito sede, o prefeito citou diferentes bairros. No Centro, o asfaltamento chegará às ruas Nelson Gonçalves, parte da Paulo de Frontin e na Assis Ribeiro. Esta última que também receberá atenção com relação à rede de água potável e de esgoto. Na Oficina Velha, a pavimentação chega à rua Antônio da Silva Brinco – na altura da Asa Branca. Ainda há projeto de drenagem, pavimentação em intertravado, muro de contenção, rede de água potável, rede de esgoto e estabilização de talude rua da Aliança – Bairro Chalet.

“Estamos comemorando muito porque havia projetos que eram pedido quase que constantemente. Andei pelo bairro Santo Antônio e conheci, de perto, o sofrimento de uma população que precisa construir pinguelas para chegar na rua; tudo por conta do esgoto a céu aberto. E, lá, é uma notícia que tenho a grata satisfação em dar. Eles vão receber uma galeria em blocos de concreto e concreto armado”, pontua Mario.

Responsável em investir cerca de R$ 12 milhões com recursos próprios, em obras públicas no distrito de Ipiabas, o prefeito Mario Esteves anunciou, nesta leva, o aporte financeiro do Governo do Estado que vai abarcar diferentes projetos, como o de urbanização e de paisagismo, rede elétrica e drenagem na rua vereador José Alves Pêgas; a sonhada ciclovia, bicicletário e acesso ao mirante na estrada Presidente Pereira (RJ 137) até o centro de Ipiabas; bem como drenagem e pavimentação em CBUQ das ruas Elza de Freitas Tinoco, Renato Pedrosa, Carlos Medeiros, João Gomes e parte da Abel Fernandes de Faria.

“O nosso Polo Gastronômico está se redesenhando; estamos reconstruindo, ais poucos, o que Ipiabas não via desde a sua criação. Será um local agradável aos moradores, bem como aos turistas que vão estar ali, para curtir suas belezas naturais e atrativos. Só temos que agradecer ao governador Cláudio Castro pelo apoio dado ao município de Barra do Piraí”, finaliza Mario Esteves.