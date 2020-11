Mario Esteves anuncia pagamento do 13º salário na próxima quarta-feira e comenta sobre sua reeleição

Matéria publicada em 16 de novembro de 2020, 15:44 horas

Barra do Piraí – Em uma live divulgada na manhã desta segunda-feira (16), o prefeito reeleito em Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou duas boas notícias para os servidores municipais. A primeira é o pagamento do décimo terceiro salário para a próxima quarta-feira (18), e a segunda é sobre o pagamento de salários do mês de novembro para o dia 27 deste mês, que será numa sexta-feira.

Segundo Mario Esteves, a intenção é aquecer a economia e o comércio local neste fim de ano. Ele também fez comentários sobre a sua campanha que ocorreu de maneira virtual, nas redes sociais.

– Quero agradecer a população pelo carinho, pela confiança. Agradecer a Deus, a todos os secretários, a minha esposa, aos meus amigos, a todos que se envolveram literalmente na nossa campanha. Ela foi limpa, virtual, sem papel, sem caminhada, sem carreata, sem contratação de pessoas. De fato deu um susto muito grande em todo mundo. Meu silêncio nessa eleição foi diferenciada, até eu me surpreendi, mas eu estava convicto que voto é consequência de um trabalho – comentou o prefeito reeleito em vídeo nas redes sociais.

Mário Esteves foi reeleito com total de 21.424 votos, equivalente a 47,15% do número total de votos em Barra do Piraí, seguindo de Cezinha do Mercado, que teve quase 13 mil votos e Cristiano Almeida que que teve cerca de 8.746 votos nas eleições deste ano.