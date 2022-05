Mario Esteves assina Ordem de Serviço para obras do Hospital de Vargem Alegre

Matéria publicada em 3 de maio de 2022, 17:37 horas

Barra do Piraí – Em cerimônia realizada na manhã de segunda, 02, em Vargem Alegre, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de adaptação do hospital daquele distrito. A benfeitoria, que vai levar o nome de Joaquim José Couto, será custeada pelo Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí, por meio do Fundo Estadual de Saúde. Orçada em cerca de R$ 28 milhões, será executada pela Statled, por meio de licitação.

Antigas instalações do Hospital Psiquiátrico, o Hospital de Vagem Alegre vai receber uma nova estrutura, com capacidade de atendimento de cerca de 325 pessoas, podendo gerar mais de 500 empregos diretos. Foram 30 anos desativada, após o encerramento das atividades manicomiais pelo país. De acordo com o secretário de Saúde, Carlos Renato Moreira Ferreira, com “a nova realidade, Vargem Alegre e Barra do Piraí recebem mais um polo em Saúde Pública”.

“Lutamos muito por este momento. Sempre defendi as lutas da população psiquiátrica, e, agora tendo este espaço uma nova unidade de saúde, esperamos que os moradores, não somente de Vargem Alegre, mas também de todo o município, venham a ter uma dignidade a mais em seu tratamento. Vamos lutar pela vida, e investir em saúde é a melhor saída para isso”, aponta Carlos Renato.

Responsável pela unidade Barra do Piraí da Statled, o diretor da empresa vencedora da licitação, Luiz Felipe Franklin, citou a questão envolvendo geração de emprego e renda, apontando que, com a obra, a maioria dos trabalhadores sejam de Vargem Alegre. “Já comunico que vamos fazer os cadastros para várias vagas de empregos nesta obra, que deve durar entre um ano a um ano e meio. Precisamos de estruturas, e vamos contratar um escritório de arquitetura, transformando o espaço, além das alas existentes, numa área de convivência”, frisa Luiz Felipe.

O prefeito Mario Esteves relembrou da emoção do vereador licenciado e secretário de Turismo, Cultura e Eventos, Rafael Couto, ao saber que a unidade vai levar o nome do seu pai. O chefe do Executivo ainda apontou que a iniciativa, após o anúncio do início das obras, é de ampliar os serviços, “podendo chegar a 1 mil empregos, em parceria com o Ministério da Saúde”.

“Nosso primeiro objetivo foi o de conseguir a verba para essa obra, o que muitos não acreditavam. Não é promessa; o valor está em conta e a realidade vai acontecer. Este hospital será referência no tratamento de cuidados paliativos. E foi esse o discurso que tive, ao comentar com o governador Cláudio Castro – a quem agradecemos imensamente -, para que ele liberasse essa verba. As pessoas precisam ter dignidade até antes de sua morte. E, com o cuidado dos profissionais de saúde, vamos salvar muitas vidas. O segundo ponto será a o de fomentar a economia local; e oportunidades serão criadas”, explica Mario Esteves.

Secretarias de Barra do Piraí continuam auxílio às famílias atingidas pela enchente

Logo no início da manhã desta terça-feira, 03, as equipes das secretarias de Assistência Social e de Cidadania e Ordem Pública se deslocaram para os bairros mais atingidos pela cheia do rio Piraí no fim de semana.

As equipes estão fazendo a distribuição de cestas de alimentos e materiais de limpeza, assim como colchões para famílias na comunidade da Vargem Grande e também na Roseira. Na parte da tarde, partiram para outro bairro afetado. De acordo com o secretário de Ordem Pública, José Luiz Brum Sabença, estão sendo distribuídos itens de primeira necessidade às famílias.

Já a equipe da Secretaria de Serviços Públicos está com várias frentes, com as equipes de limpezas para atender as comunidades da Roseira, Chalet, Ponte Vermelha, Parque Santana e Muqueca.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, declarou Estado de Emergência, por meio do Decreto 324, publicado no Diário Oficial Eletrônico de segunda, 03. Além disso, afirmou que todos os esforços possíveis estão sendo feitos para ajudar as famílias atingidas pela enchente.

“As equipes de Defesa Civil e demais secretarias, como Assistência Social, Serviços Públicos e Educação, e Ordem Pública seguem 100% engajadas no auxílio às famílias. Estamos em um momento complicado, mas seguimos ajudando a população e vamos vencer mais este momento difícil juntos”, finaliza Mario.