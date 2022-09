Mario Esteves comemora a chegada do programa +Pecuária Brasil em Barra do Piraí

Matéria publicada em 23 de setembro de 2022, 16:09 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Barra do Piraí fechou uma parceria com a Conferência Nacional de Agricultores (Conafer) e com a Alta Genetics, o que resultou na chegada do programa “+Pecuária Brasil” no município. A iniciativa busca oferecer aos pecuaristas barrenses um melhoramento genético em seu rebanho através do acesso à uma tecnologia de inseminação artificial por tempo fixo e da distribuição de sêmen disponibilizado pela Alta Genetics.

O objetivo central do programa é desenvolver ainda mais o rebanho bovino de corte e leite dos pecuaristas familiares da cidade, e assim promover um auxílio à produção desses trabalhadores. Além disso, a distribuição das doses de sêmen será realizada de forma gratuita.

Segundo o secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Jesus, esse é um projeto de muita relevância para a continuidade da pecuária no município. “Esse é um programa de suma importância para os pecuaristas da cidade, uma vez que ele representa um fortalecimento da atividade e incentiva ainda mais esses trabalhadores, ofertando-lhes maiores ganhos e custo benefício em sua produção. Sem dúvidas, esse melhoramento genético será de grande valia para Barra do Piraí”, afirma Monteiro.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, denota o respeito e dedicação do governo para com esses produtores rurais. “A pecuária, sabidamente, é uma atividade muito presente em nossa região, por isso, o incentivo e o auxílio aos pecuaristas devem sempre estar em pauta. Afinal, essa é uma profissão extremamente necessária e que é o sustento de muitas famílias”, finaliza o chefe do Executivo.