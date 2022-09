Mario Esteves comemora chegada da primeira parte do Avião do Metaverso

Matéria publicada em 2 de setembro de 2022, 18:04 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comemorou a chegada de parte do chamado “Avião do Metaverso” em Ipiabas. A aeronave – sem o bico e as asas – “pousou” no distrito na tarde desta sexta, 02, depois de dois longos dias da saída do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na capital fluminense. O veículo de transporte – um Boeing 727 – ficará parado na antiga praça central de Ipiabas e servirá para visitação dos turistas, que poderão conhecer várias partes do planeta por realidade virtual.

O avião saiu do aeroporto após ser desmontado pela empresa vencedora da licitação para este fim. A previsão era a de que a aeronave saísse de lá em até 90 dias. Tirando os imprevistos, o “Avião do Metaverso” seguiu o caminho até Barra do Piraí desde quarta, 28 de agosto. A chegada em território barrense estava sendo aguardada na tarde de quinta, 01 de setembro. No entanto, um acidente na Serra das Araras atrapalhou a passagem das carretas que transportavam parte do veículo.

Seguido o percurso, o “Avião do Metaverso”, agora foi colocado no local preparado para ele. A segunda parte será o transporte das asas e do bico, previsto ter inicio na terça, 6. Assim, segundo disse o prefeito, a nova fase será a limpeza e, posterior, plotagem com as características propostas pela arte, com alusão ao distrito de Ipiabas.

“Nossa ideia está tomando corpo. A primeira foi com a chegada do Trem de Prata, que vai se transformar no ‘Trem de Gelo’; o primeiro com tais características no mundo. Além disso, a Estação Ferroviária – toda reformada – será entregue em breve. Agora, com a chegada do avião, vamos partir para a adesivagem dele com uma ideia fantástica, temática e alusiva ao distrito. Vamos unir o passado com o futuro; e nesse ponto está o metaverso, nos levando a qualquer parte do mundo com a realidade virtual. Permita-se ‘voar’ na sua imaginação”, aponta Mario.

Saiba o que é

A proposta do “Avião do Metaverso” está inserida no chamado “Corredor Turístico de Ipiabas”. Junto com o “Trem de Gelo”, “Casa dos Sonhos”, “Maria Fumaça”, “Estação Ferroviária” e os já atrativos naturais do distrito – como a Pedra do Gavião e as cachoeiras -, a aeronave será colocada em ponto estratégico para a atração de turistas àquela região. A ideia é fazer com que o avião contenha o novo mecanismo metaverso, onde as pessoas poderão conhecer vários pontos turísticos da cidade e do mundo.