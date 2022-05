Mario Esteves comemora liberação da terceira dose de vacinação para adolescentes

Matéria publicada em 30 de maio de 2022, 17:29 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Pirai, Mario Esteves, anunciou com satisfação a recomendação do Ministério da Saúde para vacinação em adolescentes entre 12 e 17 anos. A orientação é de que a equipe da Secretaria de Saúde desse início imediato na imunização desta faixa etária.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Pirai, Irineia Sant’Anna Rosa, o município tem hoje em seu estoque doses da Coronavac para atender a este público alvo conforme orientações do Ministério da Saúde.

O chamamento da secretaria de Saúde é para que todos estejam com o calendário de vacinação em dia. A preocupação do secretário Carlos Renato Moreira é que a população não deixe de se vacinar pois a chegada do inverno pode aumentar a quantidade de doenças respiratórias.

— Precisamos sempre lembrar a todos que as vacinas são importantes e salvam vidas — declarou o secretário.

Ele destaca que a determinação do prefeito que agilize o atendimento foi atendida com muita responsabilidade já que o município tem as doses a disposição.

O cronograma prevê que a tenda itinerante estará até a próxima sexta-feira, 03, sempre de 9 às 13 horas na Praça Nilo Peçanha. O público alvo são pessoas acima dos 50 anos e profissionais da área de saúde, para a quarta dose; e jovens acima de 12 anos para atualização do cartão de vacina e para o início da aplicação da terceira dose. Estão disponíveis para a população vacinas contra a Covid-19 e Influenza, e, para isso deve-se levar cartão de vacinação, cartão SUS ou CPF.

Já o prefeito Mario Esteves vê com grande satisfação a liberação da vacinação para esta faixa etária.

— Nosso objetivo sempre foi o de liberar vacinas para a maior quantidade de pessoas da nossa população. Sempre fomos em busca dos imunizantes; colocamos toda a nossa estrutura a disposição do serviço — disse o chefe do Executivo.