Mario Esteves comemora vinda da Casa&Vídeo para Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de agosto de 2022, 18:15 horas

Barra do Piraí – O município recebeu uma loja da rede Casa&Vídeo. A unidade barrense da âncora de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e produtos domésticos foi aberta na manhã de sábado, 13, e funciona no Centro da cidade, que vai aquecer ainda mais a economia local.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comemorou a vinda da loja para a cidade. Para Esteves, mais uma oportunidade de emprego auxilia na dignidade dos barrenses. O chefe do Executivo relembrou, ainda, da expansão de diferentes setores que contribuíram para que a economia local fosse maior.

— Aponto um segundo semestre bem melhor que o primeiro. Já estamos iniciando as contratações de diferentes empresas nos dois polos industriais do município, um em Dorândia e o outro na antiga BR Metals. Com a Casa&Vídeo, estaremos na rota de geração de emprego, e que gera renda para as famílias. É comida no prato de centenas de pessoas; isso nos deixa muito felizes — frisa o prefeito.

De acordo com o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex, a vinda da Casa&Vídeo era muito aguardada em solo barrense. Para ele, a loja âncora tende “a provocar o aquecimento econômico em diferentes formas”, tanto entre a competitividade de preços quanto no quesito de emprego e geração de renda.

— Uma loja âncora do porte da Casa&Vídeo era um sonho para nossa cidade. Parece pouco, mas ela ajuda a atrair outras mais, como o que estamos desejando com a possibilidade das Casas Pernambucanas virem pra cá. Acreditamos na força motriz do comércio barrense, segundo maior empregador local; e apontamos na possibilidade de crescimento nos próximos meses — diz Aiex.

Sobre a rede

A Casa & Vídeo é uma rede de loja de departamentos, fundada no Rio de Janeiro em 1988 e líder em vendas no varejo fluminense, nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis. Em julho de 2019, a Casa & Vídeo atingiu o marco de 100 lojas, reforçando o seu plano de expansão, não somente no estado fluminense, mas também no Espírito Santo e em São Paulo.