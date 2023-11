Mário Esteves diz que Barra do Piraí zerou fila de espera para exames - Diário do Vale

Barra do Piraí – De acordo com a prefeitura de Barra do Piraí, certos atendimentos ligados à Cardiologia e Neurologia e exames como Eletroencefalograma, Holter (um tipo de eletrocardiograma), Audiometria, Videonaso e Videolaringo tiveram suas filas zeradas. A administração municipal credita os bons resultados aos investimentos feitos, principalmente, na Atenção Primária – área considerada por profissionais da saúde como a porta de entrada dos atendimentos da saúde pública.

O secretário de saúde interino, Dione Caruzo, falou sobre a reestruturação da saúde pública. “Graças a uma série de ações, conseguimos convocar mais profissionais e estruturar uma Atenção Primária de qualidade, mas não paramos por aí. Diminuir as filas de exames, consultas e cirurgias, que estavam gigantes depois da pandemia, sempre foi um dos nossos objetivos. Agora, a notícia comprova o que está acontecendo por todo município: a saúde municipal está eficaz”, ressaltou o secretário.

Já o prefeito Mário Esteves disse que o empenho da equipe da prefeitura foi responsável por agilizar e aprimorar a saúde do município. “Através de muita dedicação, a administração municipal está protagonizando grandes conquistas. Boas notícias não param de chegar. Investimos na Atenção Primária e os resultados já ficaram evidentes. Zeramos muitas filas de espera por exames e consultas. Isso significa que estamos entregando serviços com mais agilidade de atendimento a partir das demandas urgentes da população. A Saúde continuará sendo uma prioridade do governo. A vida das pessoas não pode esperar”, concluiu.