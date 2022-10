Mario Esteves envia mensagem à Câmara para dar aumento a servidores e aposentados

Matéria publicada em 5 de outubro de 2022, 17:06 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou, na tarde dessa quarta, 5, que concederá 5% de aumento aos servidores ativos, bem como 10% aos aposentados da prefeitura. A notícia foi dada em sua rede social e cria um impacto financeiro mensal de R$ 7,5 milhões na folha de pagamento. O documento agora segue para análise dos vereadores da Câmara Municipal, e, após aprovação, passa a vigorar.

“Fomos responsáveis. E sabemos que muitos servidores estavam esperando por essa notícia há bastante tempo. Mas, não poderíamos comprometer a folha de pagamento de forma irresponsável. O impacto mensal é muito alto; eu gostaria de dar um percentual maior. No entanto, correria o risco de, em poucos meses, deixar de pagar. Tivemos responsabilidade e anunciamos esta notícia agora, fora do período eleitoral”, aponta Mario Esteves.

Quanto aos servidores aposentados, o chefe do Executivo disse que “todo um estudo foi proporcionado para que eles recebessem um aumento maior”. “Temos um superávit no Fundo de Previdência, e, por conta disso, pudemos dá-los um valor maior, chegando aos 10%. São pessoas que contribuíram a vida toda com o município, e merecem esse valor. Também foi responsabilidade que apresentamos este percentual”, pondera o prefeito.