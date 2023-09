Mario Esteves inaugura estrada Barra do Piraí – Vargem Alegre

Barra do Piraí – A ligação entre o centro de Barra do Piraí e o distrito de Vargem Alegre, sem necessidade de passar pela BR-393, se tornou realidade. Nesta quinta-feira (14), será inaugurada a Avenida Mario Esteves, que leva o nome do avô do atual prefeito de Barra do Piraí. O asfaltamento e a drenagem pluvial do trecho foram feitos em parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí e o governo do Estado do Rio.

Parte da obra, no trecho que liga o bairro Cantão à antiga BR Metals, já havia sido inaugurada no dia 6 de setembro. Nesta quinta, o trecho entre o Cantão e Vargem Alegre será entregue.

Os trabalhos foram fruto de uma parceria entre as secretarias de Serviços Públicos, de Agricultura e de Obras Públicas

As secretarias de Serviços Públicos e de Agricultura foram responsáveis pela preparação do solo para a recepção da massa asfáltica, com processos de conservação, terraplanagem, além de correções e ampliações no sistema de drenagem, limpeza bruta com remoção de volume de terra comprometida, correção de pontes e outros. Já a pasta de Obras Públicas ficou por conta do asfaltamento.

A população passa a ter uma via alternativa para transitar entre a cidade e o distrito sem a necessidade de passar pelo pedágio da Rodovia Lúcio Meira (BR-393). A obra, porém, não é uma fuga do pedágio. A Prefeitura de Barra do Piraí afirma, em nota à Imprensa, que a inauguração marca o “início do desenvolvimento daquele distrito, uma vez que as obras para o novo hospital estão a pleno vapor”.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, comenta a respeito da geração de emprego que o trecho próximo à antiga BR Metals proporcionará ao local, bem como ressalta o foco no “direito de ir e vir nos trabalhos realizados na estrada que interliga o município e o distrito”.

“A BR Metals gerava milhares de empregos e nem assim as imperfeições da estrada que dava acesso à fundição eram consertadas. Agora, conseguimos recuperar essa via, levando em conta que o antigo galpão já está gerando empregos de novo, com as três empresas que instalamos lá – a quarta está por vir -. E não paramos por aí. Ao prosseguirmos com a pavimentação da via que leva a Vargem Alegre, possibilitamos que os condutores não precisem pagar pedágio para se locomoverem dentro do próprio município. Por meio de obras como essa, reafirmamos o compromisso do poder público com o barrense, prezando sempre pelo bem-estar de todos”, aponta Mario.