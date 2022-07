Mário Esteves inaugura novo DPO do distrito da Califórnia

Matéria publicada em 12 de julho de 2022, 10:38 horas

Barra do Piraí – Foi entregue a população, na manhã desta segunda-feira,11, a nova sede do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) no distrito da Califórnia. Participaram da solenidade, além do prefeito Mário Esteves, o Comandante da 5ª CPA – Coordenadoria de Polícia de Área, Coronel Marcelo Malheiros, do 10º BPM – Batalhão de Policia Militar, Tenente Coronel Marcio Alexandre Fófano, e da 1º CIA – Companhia de Polícia, Ricardo Santana, dentre secretários, vereadores e outras autoridades.

O antigo destacamento foi demolido e reconstruído, com recursos próprios, pela equipe da secretaria de Obras Públicas da prefeitura. A unidade agora conta com melhor estrutura e mais conforto para os praças que trabalham ali. Ao todo, 21 policiais militares se revezam em escala de trabalho, com 7 profissionais por dia em escala de 24 horas, e 3 viaturas. O homenageado que deu nome a unidade, o Subtenente Júlio Cesar Barbosa Ramos, esteve presente ao evento, junto ao Padre Juarez, que proferiu palavras de bênçãos ao local.

Na inauguração o secretário de Ordem Pública da cidade, José Luiz Brum, lembrou que os policiais militares são responsáveis pela segurança de toda a comunidade e que quanto mais se investe na melhoria das condições de trabalhos para estes agentes, melhora o atendimento à população.

O comandante da 5ª CPA, Coronel Malheiros, destacou a importância do apoio que a Policia Militar vem recebendo do Poder Executivo na cidade, seja apoiando os destacamentos, o Batalhão e a Segurança Presente. “O prefeito está sempre apoiando as ações da Policia Militar. Sempre nos dá condições de melhores trabalhos e proporciona mais dignidade aos policiais. O reflexo desse apoio é sentido pela população no bom serviço prestado pela polícia”, discursou. Ainda em sua fala, Malheiros disse que mesmo estando em contato com prefeitos dos diversos municípios em que trabalha, Barra do Pirai, vem se destacando,

O distrito da Califórnia, que engloba 11 bairros com cerca de 30 mil habitantes, tem recebido grande atenção da atual gestão, com o asfaltamento de diversas ruas, investimentos na reconstrução de posto de saúde, escola, e agora o DPO, dentre outras ações.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, falou sobre o investimento na qualidade e padronização dos serviços empregados na reconstrução do novo destacamento. “Esta é mais uma obra com a qualidade e estrutura que estamos empregando na padronização das unidades entregues em Barra do Pirai. Não podemos inaugurar obras que se deterioram em dois anos”, explicou. Ainda sobre a parceria com as forças de Segurança da cidade e o prefeito falou sobre o investimento na implantação de 200 câmeras de vigilância na cidade. “Nossa parceria com a Policia Militar vai continuar, o Centro de Operação das Câmeras será administrado em conjunto com o serviço de Inteligência da Policia Militar, Civil e Guarda Municipal, temos que usar a tecnologia em favor da segurança da nossa população”, disse.