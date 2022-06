Mario Esteves inicia campanha de vacinação contra a brucelose bovina em Barra do Pira

Matéria publicada em 14 de junho de 2022, 17:45 horas

Barra do Piraí – A Secretaria de Agricultura da Prefeitura de Barra do Piraí, deu início nesta terça-feira, 14, à campanha de vacinação contra a brucelose bovina. O processo ainda conta com a parceria da Secretaria Municipal de Saúde e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-RJ). Nessa etapa, serão vacinadas as bezerras de três a oito meses. A aplicação do imunizante será realizada nas próprias fazendas dos pecuaristas por um veterinário da secretaria, que, por sua vez, é cadastrado junto ao Núcleo de Defesa Agropecuária, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura.

A brucelose bovina é uma doença infectocontagiosa, provocada por bactérias do gênero Brucella, principalmente pela Brucella abortus. A enfermidade se caracteriza pelo nascimento de bezerros fracos, a queda na produção de leite, abortos no terço final da gestação, inflamação das articulações, dentre outros sintomas. Dessa forma, ela acaba acarretando problemas sanitários sérios e importantes, podendo causar também prejuízos econômicos.

Além disso, a doença se configura como uma zoonose, ou seja, pode infectar humanos. A infecção ocorre através do contato direto com um animal doente ou da ingestão de carne e de leite e derivados sem o tratamento térmico adequado. Podendo causar febre, fraqueza e mal-estar.

O secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Jesus, exalta a atuação do governo no que concerne a essa campanha. “O município de Barra do Piraí é um dos poucos do estado que compra, distribui e aplica, gratuitamente, a vacina contra a brucelose. Isso é uma grande prova do compromisso e dedicação que temos com os nossos produtores rurais e com nosso gado”, assinala o chefe da pasta.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, aponta para a grande importância dessa campanha para a manutenção do trabalho dos produtores rurais e para a saúde dos animais. “A vacinação é, sem dúvidas, importantíssima para a prosperidade e continuidade do trabalho dos pecuaristas. Através dela, nós zelamos pela segurança do nosso rebanho. Por isso, é vital que ela esteja em dia”, afirma o chefe do Executivo.