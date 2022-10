Mário Esteves participa de homenagem a professores

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 17:59 horas

Barra do Piraí – Na manhã de segunda-feira, 17, no Royal Sport Club, em reconhecimento pelo Dia do Professor, comemorado no sábado, 15, a Secretaria de Educação promoveu um encontro com educadores da rede municipal de ensino. As homenagens reuniram todos os mais de 800 professores para um café da manhã seguido de uma capacitação por meio da palestra intitulada “Como se redescobrir professor” e ministrada pelo educador, psicoterapeuta, psicólogo e consultor empresarial e educacional, Guilherme Davoli.

De acordo com o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, a proposta da homenagem surgiu após ele assumir a pasta e perceber o quanto de investimentos a atual gestão tem aplicado na educação pública barrense. Para Wanderson, os “profissionais têm sido vitoriosos no que tange ao ensino de qualidade”.

“A educação brasileira passou por dias de lutas nesses dois anos devido a pandemia do Covid-19. E os educadores de Barra do Piraí mostraram o quanto são vitoriosos, pois guerrearam e levaram o saber, mesmo que de forma remota, aos seus alunos. É um fator de comemoração nesta data tão importante para todos nós. São as escolas que promovem a modificação na vida das pessoas, e para melhor; saber e conhecimento salvam vidas”, aponta o secretário.

Responsável pelo investimento de cerca de 33%, quando o mínimo constitucional é de 25% , o prefeito Mario Esteves, presente no evento, ratificou o seu “compromisso em investir ainda mais no setor, principalmente no educador”. O chefe do Executivo relembrou que, dentro das propostas anunciadas desde o seu primeiro dia de governo, “se comprometer com a educação de qualidade é o mote da atual gestão”.

“Não vamos descansar enquanto não assistirmos a reforma de todas as escolas com os mesmos padrões aplicados nestes quase seis anos de administração. Nossas crianças precisam de uma educação de qualidade, e sabemos que os educadores barrenses oferecem isso em sala de aula. Elas necessitam de estrutura adequada para aprender”, frisa Mario Esteves.

Além disso, o prefeito relembrou dos investimentos aplicados na reforma e reestruturação de 25 escolas municipais, que foram padronizadas. Mario Esteves falou da qualidade na confecção e distribuição de uniformes escolares, bem como da readequação da merenda escolar, no setor de Nutrição e ainda ressaltou a aquisição de 9 mil tablets, que estão sendo usados como ferramentas na educação contemporânea e que foram distribuídos aos alunos da rede municipal.