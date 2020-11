Mario Esteves se reúne com Cláudio Castro para expansão da Cruz Vermelha

Matéria publicada em 29 de novembro de 2020, 12:08 horas

Barra do Piraí – O prefeito reeleito de Barra do Piraí, Mario Esteves (Republicanos) se reuniu com o governador em exercício do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para traçar estratégias sobre reforma do antigo Hospital Psiquiátrico, no distrito de Vargem Alegre, onde passará a funcionar uma unidade da Cruz Vermelha Brasileira. A manutenção da unidade ficará a cargo dos governos estadual e municípios conveniados. O encontro ocorreu no Palácio das Laranjeiras e contou com a presença do deputado Federal, Luiz Antônio.

A obra é uma antiga reinvindicação dos moradores de Vargem Alegre. Serão mais de 300 leitos, que servirão aos cuidados paliativos, com a geração de mais de 150 empregos diretos em diferentes áreas de atuação, desde a saúde e assistência à psicologia e demais serviços.

“É um sonho que estamos tirando do papel. Como fomos reconduzidos a um segundo mandato, vamos dar prosseguimento a uma realidade, que vai assistir a todo o estado. Hoje, Barra do Piraí já é referência no Rio de Janeiro em cuidados paliativos. E vamos ampliar ainda mais. Essa realidade vai dar mais oportunidade de as pessoas se recuperarem – e a Saúde continuará sendo o carro chefe do orçamento -, bem como ampliar o lastro de geração e renda para o distrito de Vargem Alegre. Nossa preocupação é macro e foi abraçada pelo governador”, disse Mario Esteves.

Cláudio Castro afirmou que, após a visita do prefeito Mario Esteves, a equipe da Secretaria de Estado de Saúde vai promover o estudo sobre o projeto e o impacto financeiro para o custeio mensal, feito em parceria com os municípios do estado que irão utilizar os serviços da Nova Cruz Vermelha. O governador em exercício salientou a importância de um local como este para o estado .

“Hoje temos locais de tratamento e recuperação de pacientes com doenças crônicas. Porém, em Barra do Piraí, mais especificamente em Vargem Alegre, serão investidos, em parceria com os municípios, em um projeto inovador para o Rio de Janeiro. E que bom que temos homens públicos, como Mario Esteves, que se preocupam com o mais importante, que é a Saúde Pública de um contexto”, frisou o governador.

O prefeito também pediu apoio para investimentos destinado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 Horas), de Barra do Piraí, e para a reabertura do Posto Regional de Polícia Técnica e Científica (PRPTC/IML), no município, que deixou de atender oito cidades do Sul Fluminense.