Mario Esteves visita obras em Vargem Alegre

Barra do Piraí – Na quarta, 28, o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, visitou duas obras que estão sendo realizadas em Vargem Alegre pela prefeitura: a pavimentação asfáltica dos 7,5 km da estrada que liga o distrito ao município e a construção do novo Hospital da Cruz Vermelha.

As obras do hospital – que levará o nome de Hospital Joaquim José Couto – estão orçadas em mais de R$ 28 milhões e são custeadas pelo Fundo Municipal de Saúde de Barra do Piraí, através do Fundo Estadual de Saúde. Os serviços estão sendo executados pela Statled Brasil, vencedora da licitação. O local, que antes era a antiga instalação do Hospital Psiquiátrico, passou 30 anos desativado, e, agora, receberá uma estrutura completamente nova, que terá a capacidade de atender todos os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro.

O prefeito falou sobre o potencial que esse hospital tem de satisfazer as necessidades da população e ainda sobre a geração de empregos. “O Hospital Joaquim José Couto terá 350 leitos para atender à população, não só a de Barra do Piraí como também de todo o estado. Além de que, ele pode gerar mais de 500 empregos diretos quando estiver concluído, sem contar os outros que ele está proporcionando nessa fase de construção. Ao todo, teremos uma estrutura profissional capaz de salvar vidas, e movimentaremos a economia local, gerando empregos e outras oportunidades”, afirma.

O asfaltamento da estrada que liga Vargem Alegre a Barra do Piraí é uma obra proveniente de uma parceria entre as Secretarias de Obras Públicas, de Serviços Públicos e de Agricultura. Quando encerrada, ela irá permitir que as pessoas transitem entre o distrito e a cidade sem a necessidade de passar pelo pedágio da rodovia Lúcio Meira (BR-393). Além disso, ela ainda passará ao lado do Hospital Joaquim José Couto.

Os serviços de terraplanagem e a inserção de redes de drenagem e de caixas coletoras de águas pluviais foram concluídos. Agora, a benfeitoria está na fase de pavimentação asfáltica. Segundo dados da Secretaria de Obras Públicas, cerca de 20% da estrada já foi revestida com asfalto.

Mario Esteves comentou sobre a necessidade dessa obra, que há anos era um desejo da população e disse como ela irá melhorar a qualidade de vida dos cidadãos barrenses. “Essa obra está finalmente saindo do imaginário da população. Muitos já não acreditavam que ela seria realizada. Porém, tenho orgulho de dizer que já é uma realidade. Esse é um trabalho extremamente necessário, visto que ele não só será uma alternativa ao pedágio, como também irá cooperar para o bem-estar e para a locomoção da população”, assinala Mario.

O prefeito ainda relembrou os investimentos feitos no distrito e ressaltou o compromisso e dedicação que sua gestão assumiu para com todos os munícipes.

“Vargem Alegre está recebendo investimentos como nunca antes visto. Além da estrada e do hospital, tivemos outras grandes benfeitorias realizadas no distrito, tais como a reconstrução do posto de saúde, do Jardim de Infância General Olívio Vieria Filho, o asfaltamento das ruas Leonel dos Santos, Niceia Maia, Joaquim Medeiros, Álvaro Pereira Gomes, além da Travessa Professor Olívio Vieira e da ponte na Rua Barão de Vargem Alegre, e muito mais. Tudo isso que está sendo realizado, não só em Vargem Alegre, mas em toda a cidade, mostra nosso empenho em oferecer melhores condições de vida a todos os barrenses. Esse é o nosso legado e esperamos acrescentar cada vez mais realizações a ele”, finaliza o chefe do Executivo.