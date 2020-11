Mario Esteves vota no Itapoã Clube

Matéria publicada em 15 de novembro de 2020, 10:36 horas

Barra do Piraí – O prefeito de Barra do Piraí e candidato à reeleição, Mario Esteves (Republicanos), votou às 10 horas da manhã, no clube Itapoã. Ele foi acompanhado do pai, Jorge Esteves.“Foi uma campanha limpa, em todas as formas. Não agredimos ninguém e mostremos nossa proposta de governo. O voto é a consequência de todo o trabalho. Desejo sorte aos demais candidatos e que os barrenses se dirijam às urnas para exercer o seu papel cidadão”, disse o candidato.

Mario Esteves disse ainda que vai acompanhar a apuração de sua casa, no bairro Vila Suíça, na companhia de familiares, a partir das 17 horas.