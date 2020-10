Maurício Batista se recupera de Covid-19 no HSJB

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 18:12 horas

Volta Redonda – O ex-vereador e ex-secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda, Maurício Batista, recebeu diagnóstico positivo para a Covid-19, o Novo Coronávirus. Maurício está bem, consciente e não precisou fazer uso de respirador. Ele está internado no Hospital São João Batista.

Candidato a vereador pelo PSC, Maurício interrompeu a campanha desde o momento que começou a ter os primeiros sintomas do vírus. “Gostaria de agradecer imensamente pelas mensagens de recuperação dos amigos e também à todos os profissionais do São João Batista pela atenção e cuidados. Desde o momento que fui atendido, até quando fui internar, todos foram muito atenciosos e extremamente profissionais”, afirma.

Maurício Batista está cumprindo as medidas de segurança pela OMS e passa bem. “Vamos voltar o mais breve possível para a campanha, para poder conversar com a população e mostrar o que fizemos como vereador e como secretário. Melhoramos o trânsito, ampliamos as vagas nos centros comerciais, fizemos a mudança do estacionamento da Rua 33, e muito mais. Fizemos muito e vamos fazer muito mais”, disse Maurício.