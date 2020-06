Maurício Pessôa coloca nome à disposição do PSD para disputar prefeitura

Matéria publicada em 26 de junho de 2020, 18:02 horas

Volta Redonda – O vereador Maurício Pessôa informou nesta sexta-feira, dia 26, que colocou seu nome a disposição do PSD, seu partido, para concorrer a Prefeitura de Volta Redonda. Pessoa é líder do governo Samuca Silva na Câmara de Vereadores. O nome de Maurício Pessoa como possível pré-candidato foi indicado pelo presidente municipal do PSD, o ex-deputado Nelson Gonçalves.

Segundo o parlamentar, a decisão de se colocar como pré-candidato foi tomada devido o prefeito Samuca Silva ter anunciado que não vai concorrer a reeleição para se dedicar ao combate ao coronavírus.

– Hoje sou líder do governo na Câmara Municipal e estou apoiando o prefeito Samuca desde a campanha de 2016. Apoio no Legislativo o governo em todas as matérias no Legislativo que são importantes para Volta Redonda. Entre elas, a lei de minha autoria do Programa de Incentivo ao Esporte. Além do apoio durante a pandemia de retorno financeiro do fundo da Câmara à Prefeitura e a proteção de leitos para população de Volta Redonda. Temos um legado a defender – disse.

Maurício Pessôa é administrador e bacharel em direito, tendo sido presidente da Câmara de Vereadores e ter tido cargos executivos na CSN e na área ferroviária.

De acordo com o vereador, sua experiência administrativa o credencia para dar continuidade a uma gestão estruturante da prefeitura.

– O prefeito Samuca está fazendo um belo trabalho preservando vidas. E, o próximo governo, terá que dar continuidade a medidas de gestão eficiente e de controle dos gastos, para alavancar com medidas de retomada da economia. Com diálogo, administração eficiente, poderemos dar essa continuidade. Por isso coloco meu nome a disposição – disse.

Pré-candidaturas

O PSD, agora, tem pelo menos três nomes na corrida pela candidatura a prefeito na eleição deste ano em Volta Redonda. Além de Maurício Pessôa, o ex-prefeito Paulo Baltazar e o ex-secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, postulam a indicação para disputar a eleição majoritária pelo partido.