Médicos recebem moção de congratulação em Barra Mansa

Barra Mansa – Os médicos dr. Daniel Teixeira e a dra Marina Monteiro receberam uma moção de congratulação, durante sessão realizada na Câmara Municipal de Barra Mansa, nesta quinta-feira (19). O vereador Eduardo Pimentel homenageou dois médicos barra-mansenses pelos serviços prestados à população.

“Destaco os importantes serviços prestados pela dra. Marina Monteiro a frente do setor de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), da Secretaria de Saúde de Barra Mansa e o excelente serviço prestado pelo dr. Daniel Teixeira à saúde do município de Barra Mansa, com profissionalismo, dedicação e eficiência os quais proporcionaram o bem-estar e grandes benefícios a inúmeras pessoas”, afirmou dr. Eduardo Pimentel.