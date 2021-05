MEP apresenta demandas à Câmara Municipal

Matéria publicada em 25 de maio de 2021, 19:32 horas

Volta Redonda – O vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (DEM), atual presidente da Cãmara Municipal, recebeu na Sala da Presidência, na tarde dessa terça-feira- 25 de maio, com membros do MEP/VR-Movimento Ética na Política de Volta Redonda. Os integrantes do MEP expuseram a Pesquisa Cidadã- Percepções e Demandas Socioambientais da População de Volta Redonda, elaborada por Ana Paula Vasconcelos (Equipe Socioambiental do MEP). O documento foi apresentado pelo Coordenador da Equipe Ambiental, Fernando Antônio Silva Pinto, que na oportunidade exibiu os estudos sobre as percepções e demandas socioambientais da população de Volta Redonda.

Os membros e o coordenador da Pesquisa solicitaram uma Audiência Pública para discussão de todo o estudo, com a participação e conhecimento da população e, endossaram que possa também servir de fonte para elaboração do Plano Diretor Municipal, o que foi apresentado aos vereadores.

Durante o encontro o vereador e presidente da Casa disse estar de portas abertas e seguidos pelos vereadores- José Onofre (Cacau da Padaria), Paulo Roberto Costa Docca (Paulino AP), Rodrigo de Ávila Mendes (Rodrigo Nós do Povo), Vander Temponi (Temponi) e Welderson Sidney da Silva Teixeira- (Dinho). Estavam e participaram da reunião, além dos vereadores, o Coordenador da Equipe Ambiental MEP- Fernando Antônio Silva Pinto, Francisco Jácome Gurgel Júnior – Doutor em Ciências Ambientais – UNIFOA, José Maria da Silva – Coordenador do MEP-VR, Michel Bastos Silva- Biólogo e Analista Ambiental e Rodrigo Silva Beltrão Chaves- Bacharel em Direito e Ativista Ambiental.