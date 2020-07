MEP fará live com pré-candidatos a prefeito de Volta Redonda

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 08:56 horas

Volta Redonda – Pré-candidatos a prefeito de Volta Redonda poderão responder perguntas vindas da comunidade, através de live apresentada pelo MEP (Movimento pela Ética na Política). A proposta da entidade não é promover debates, mas permitir que os candidatos possam expor suas opiniões em relação a temas apresentados pela população. A iniciativa foi definida ontem entre os membros do MEP em reunião virtual.

As apresentação dos pré-candidatos serão feitas em etapas. Cada live, transmitida pelo facebook, vai contar com a participação de três pré-candidatos, com duração até 1h. Os pré-candidatos poderão abordar temas diversos como: Saúde, Educação, Meio Ambiente, Mobilidade Urbana, Cultura, Direitos Humanos (mulheres, questão racial, gênero, Lgbt..), entre outros. Em cada tema será apresentadas uma pergunta aos candidatos.

‘Há uma expectativa que diminua o número de pré- candidatos, fato que facilitará a estruturação dos painéis – apresentações, e também ajudará a população a ter olhares mais focados para fazer sua escolha”, disse Nicholas Coutinho, conselheiro do MEP e representante da Pastoral Operária, que foi o idealizador da proposta, acrescentando que a proposta deverá ser colocada em prática ainda este mês.