MEP procurará Neto e Neném para discutir temas socioambientais

Matéria publicada em 3 de maio de 2021, 16:46 horas

Volta Redonda – O MEP (Movimento Ética na Política) , iniciará contatos esta semana com os gabinetes do prefeito Antônio Francisco Neto e do presidente da Câmara Municipal, Nilton Alves de Faria, o Neném, para agendar audiências, ainda no mês de maio. “Nas audiências, em separado apresentaremos as nossas preocupações relativas ao meio ambiente em Volta Redonda”, disse com Fernando Pinto, coordenador da equipe ambiental do MEP.

Fernando ainda acrescentou que a base do diálogo proposto na reunião será às demandas surgidas na Pesquisa Socioambiental, realizada pela professora Ana Vasconcelos, colaboradora do MEP e ligada ao grupo de pesquisas da UFRJ, bem como, os indicadores surgidos nos dois seminários socioambientais.

A decisão foi tomada durante reunião realizada no último final de semana, via plataforma virtual.

Fernando informou ainda, durante a reunião, a definição dos ‘cabeças’ dos Grupos de Trabalho (GTs): Direito Ambiental; Políticas Públicas e Educação Socioambiental – Biodiversidade, fez estruturar-se o ‘Observatório Socioambiental do MEP’, que dará suporte sócio cientifico às ações do MEP.