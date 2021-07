MEP realiza sondagem sociopolítica junto à população de Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de julho de 2021, 13:17 horas

Volta Redonda- Com o objetivo de conhecer as a percepção das pessoas sobre a história e os aspectos sociopolíticos da cidade, o MEP (Movimento Ética na política) estará realizando entre os dias 12 a 17 deste mês, uma sondagem sociopolítica junto à população da cidade.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejszkxeCMRr6y_W8sRypY9MLntgbqRKegOBzmuXTMP2zvy0Q/viewform

Já no dia 17, no horário das 9h, o MEP realizará a live do aniversário de 67 anos de Volta Redonda.

Neste dia, o MEP dentro de sua atuação inter-religiosa e apartidária oferecer aos volta-redondenses, na data referencial da emancipação política da cidade, momento de comunhão ‘inter-religioso dialogal’, na perspectiva da memória, história e esperança diante dos 67 anos da cidade. Para participar basta se inscrever no – https://forms.gle/8MUkwAFqeXvsozkg7. Onde o acesso, só será aceito com inscrição prévia.