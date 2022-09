Mesários falam da experiência de trabalhar durante a votação

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 18:48 horas

Neste ano, 1,7 milhão de brasileiros foram nomeados para comparecer às seções eleitorais

Barra Mansa – Considerados essenciais para o processo eleitoral que ocorrerá no país, em menos de quinze dias, alguns mesários já estão há anos à disposição da justiça eleitoral e contam como é a experiência de trabalhar durante as eleições. É o caso da microempreendedora individual, Elaine Ferreira, de 46 anos, que há 28 anos atua como mesária na escola Humberto Quinto Chiesse, no bairro Boa Sorte.

Ela conte que desde que tirou seu título de eleitor sempre é convocada pela Justiça Eleitoral e que, após tanto tempo à serviço, acabou pegando gosto pela atividade, que ocorre a cada dois anos.

– Fui fazer as contas aqui de quanto tempo estou como mesária e até me surpreendi. Realmente são muitos anos, mas eu gosto muito pela experiência de ter contato com tantas pessoas diferentes em dia que é especial para a democracia do país – ressalta Elaine.

Conforme prevê a mesária, que nunca pediu afastamento da função, a expectativa é que esse seja seu último ano, tendo em vista que muitos jovens que nunca trabalharam estão sendo chamados pela primeira vez. Com relação às situações inusitadas com os eleitores, ao longo desses anos, Elaine recorda a que mais chamou sua atenção.

– Em uma das primeiras eleições que participei, um eleitor, que na verdade era morador de rua, foi justificar porque ele não tinha documentos. E todos nós ficamos impressionados porque, apesar de naquele momento ele estar naquelas condições, era uma pessoa muito inteligente e que parecia ter uma formação profissional muito elevada – lembrou a mesária.

A enfermeira Rosilene Aparecida, de 45 anos, trabalha como mesária em Barra Mansa há 22 anos e diz que aprendeu a gostar da função ao longo dos anos. Hoje, morando no Rio de Janeiro por conta do trabalho, ela não abre mão de participar do processo eleitoral e afirma que ficará à disposição da justiça eleitoral até que seja dispensada.

– Quando eu era mais nova ficava muito brava por ter que trabalhar em toda eleição, mas, agora, com a maturidade e entendendo a importância desse dia, para o país inteiro, eu fico feliz em poder participar e ajudar tantas pessoas, como os idosos, por exemplo, que mesmo com limitações e dificuldades fazem questão de ir lá, exercer a cidadania deles – enfatiza.

Convocados e voluntários

Neste ano, conforme consta na página do Sistema de Estatísticas Eleitorais as informações sobre o perfil de mesárias e mesários foram convocados 1,7 milhão de mesários, entre os quais 48% se candidataram para atuar de forma voluntária no dia da eleição, enquanto 52% foram convocados pela Justiça Eleitoral a realizar o trabalho.

O treinamento dos mesários e mesárias que atuarão pelas Zonas Eleitorais de todo país abordou as novidades para esta eleição, como o uso de urnas do modelo 2020 e mecanismos de acessibilidade, confiabilidade e sigilo do voto. Todos recebem um “Guia Rápido” impresso e no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) poderão acessar o “Manual do Mesário” e terão a opção de baixar no celular o aplicativo “Mesários”, como mais uma ferramenta de apoio para qualquer dúvida que tenham.