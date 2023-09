Mineirinho propõe gratuidade de idosos no Restaurante Popular

Volta Redonda – Está tramitando, na Câmara Municipal de Volta Redonda, um Projeto de Lei de autoria do vereador Luciano Mineirinho, que prevê a gratuidade de refeições no Restaurante Popular do município para pessoas com mais de 60 anos e deficientes físicos.

De acordo com o vereador, o projeto tem por objetivo alcançar uma parcela da população, de baixa ou sem nenhuma renda, que diariamente procura o Restaurante Popular para garantir sua alimentação.

– Muitas dessas pessoas sobrevivem com um salário mínimo ou aposentadoria. Hoje os idosos têm um amparo imenso em termos de gratuidade no ônibus, entre outras prioridade e, nada mais justo, do que garantir essa gratuidade no Restaurante Popular, que para muitos é a principal forma de se alimentar. Esse projeto tem um alcance social muito grande e que beneficia pessoas que ajudaram a progredir nossa cidade. Que seja uma iniciativa que sirva de exemplo para outros municípios do estado do Rio – ressaltou Mineirinho.

Atualmente o Restaurante Popular de Volta Redonda atende cerca de duas mil pessoas por dia para o café da manhã e almoço. O local é o equipamento ligado ao Setor de Segurança Alimentar, da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), com maior alcance do município. Em 2022, o restaurante serviu 533.509 refeições, sendo 77.118 desjejum e 456.391 almoços.