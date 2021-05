Matéria publicada em 12 de maio de 2021, 16:27 horas

Barra Mansa – O deputado federal Luiz Antônio Corrêa (PL/RJ) e o deputado estadual André Corrêa (DEM/RJ) estiveram nesta quarta (12), com o ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas para falar sobre as obras do Pátio de Manobras em Barra Mansa e da revitalização do Arco Metropolitano. Na ocasião, Tarcísio confirmou que visitará a cidade do Sul do Estado na segunda-feira, dia 17, para conhecer a intervenção.

A obra de readequação ferroviária de Barra Mansa compreende uma extensão de 4,84 km de corredor ferroviário no perímetro urbano, incluindo ainda cerca de 5,7 km de vias urbanas adequadas, reconstruídas ou implantadas e pavimentadas. No momento, os pilares para a construção da passarela de pedestres em frente ao Parque da Cidade já foram erguidos, além de outra passarela próxima à Prefeitura. A obra além de revitalizar o centro do município, proporcionará mais segurança para os moradores, que não precisarão mais atravessar a linha férrea.

De acordo com o deputado federal Luiz Antônio Corrêa, a reunião teve um saldo muito positivo e Tarcísio se mostrou receptivo aos pedidos do Rio de Janeiro, “falamos sobre a revitalização do Arco Metropolitano, que está com problemas de iluminação e segurança e obras de infraestrutura para o interior do estado”.

O parlamentar também disse que como membro da Comissão de Viação e Transportes da Câmara, está feliz de ter recebido esse apoio do ministro. Ele acrescentou que a intervenção em Barra Mansa é fruto da colaboração de vários órgãos e representantes públicos, como o Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes (DNIT), a Prefeitura Municipal e os deputados federais do Sul-Fluminense (que o inclui), que destinaram uma emenda de bancada de R$ 7 milhões para a conclusão da obra.