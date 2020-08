Matéria publicada em 28 de agosto de 2020, 16:53 horas

Brasília – O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) revogou nesta sexta a decisão que obrigava a Alerj a eleger nova Comissão Processante antes de prosseguir com o rito de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. A decisão derrubada é do ministro Dias Toffoli, que preside o mesmo tribunal.