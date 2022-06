Molon e Freixo declaram apoio à pré-candidatura de Raone Ferreira a deputado federal

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 17:36 horas

Volta Redonda – Na última semana, o pré-candidato a deputado federal Raone Ferreira, se reuniu com os parlamentares Alessandro Molon e Marcelo Freixo, seus copartidários do PSB (Partido Socialista Brasileiro), que declararam apoio oficial à sua pré-candidatura, representando o partido na região Sul Fluminense. Nas próximas eleições, Molon deverá pleitear uma cadeira no Senado Federal, enquanto Freixo, disputará o cargo de governador do estado.

— Quando o Jari exerceu o mandato de deputado estadual, deu a oportunidade de o Raone exercer o mandato de vereador que foi muito bonito, nos encheu de orgulho. Por isso, a gente está colocando muita fé, muita esperança nesta pré-candidatura a deputado federal pelo PSB de Volta Redonda, e pelo PSB do estado do Rio — comentou o deputado federal Alessandro Molon em vídeo divulgado nas redes sociais de Raone Ferreira.

O deputado federal Marcelo Freixo também gravou um vídeo em apoio à pré-candidatura de Raone Ferreira durante visita à região. “É fundamental eleger o Raone deputado federal, o governo Lula vai precisar disso, a democracia brasileira vai precisar disso e o Sul Fluminense tem que ser bem representado”, declarou Freixo.

Raone ressaltou a importância do apoio dos deputados federais. “É muito importante contar com nomes de peso na política que acreditam no meu trabalho. Molon e Freixo são grandes parceiros, alinhados aos meus ideais progressistas, além de serem parlamentares respeitados, responsáveis pela aprovação de projetos fundamentais para a população brasileira. São grandes inspirações que, com certeza, fortalecem a nossa pré-candidatura”, destacou Raone.

Raone Ferreira é professor, mestre em Ensino pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutorando em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e tem a educação como pauta principal de sua agenda política. O pré-candidato a deputado federal foi Conselheiro Municipal da Juventude entre 2018 e 2021, compõe a Coordenação do Setor da Juventude da Diocese de Barra do Piraí/Volta Redonda desde 2017, além de ter sido uma das lideranças selecionadas a participar da escola de educação política RenovaBR, representando o Sul Fluminense entre candidatos de todo o país. Entre dezembro de 2021 a abril de 2022, cumpriu o mandato temporário como vereador de Volta Redonda, assumindo o cargo através da suplência do atual vereador e ex-deputado estadual, Jari.