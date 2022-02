Moradores de Volta Redonda ganham mais dois Centros de Convivência

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 18:04 horas

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac) entregou nessa quinta-feira, dia 3, mais dois Centros de Convivência para a população. As unidades estão ligadas ao Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do bairro Retiro.Na parte da manhã, a inauguração foi no bairro Vila Mury, que ganhou o Centro de Convivência Manoel Gonçalves dos Santos, onde os moradores poderão receber instruções sobre programas federais como o CadÚnico (Cadastro Único) e Bolsa Família, além de participar de oficinas de geração de renda.

À tarde foi à vez de os moradores do bairro Morada do Campo receberem de volta a unidade do Centro de Convivência Maria Lopes de Paula, que passou por uma reforma geral. No local, serão realizadas oficinas socioeducativas, socioculturais e socioesportivas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, oficinas do Programa de Inclusão Produtiva, grupo de convivência dos idosos e atendimento especializado para oferta de serviços, programas e benefícios da assistência.

Durante as inaugurações, o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, ressaltou que o retorno dos Cras e dos Centros de Convivência significa um grande avanço para a cidade.

“Estamos avançando no cuidado e proteção das famílias de nosso município, em especial das que mais necessitam. Entregamos hoje essas unidades e não vamos parar. Queremos que os moradores de Volta Redonda tenham acesso à assistência perto das suas casas, com comodidade e tranquilidade”, disse o secretário.

O secretário afirmou que trabalha para que a assistência social em Volta Redonda volte a ser referência nacional.

“Assim como éramos em 2016, seremos referência não só no estado do Rio, mas em todo o Brasil. Mas isso só será possível, porque temos o apoio irrestrito do prefeito Neto, da Câmara de vereadores e do trabalho de excelência da equipe. Mas o principal, para isso, é porque temos a confiança da população em nosso trabalho”, disse Munir.