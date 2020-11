Moradores do bairro Palmeiras falam sobre candidatura de Ednardo à reeleição

Matéria publicada em 6 de novembro de 2020, 19:17 horas

Pinheiral – O candidato à reeleição para a Prefeitura de Pinheiral, Ednardo Barbosa, fez campanha nesta sexta-feira (06) no bairro Palmeiras. Sua assesoria aproveitou a oportunidade para colher depoimentos de moradores que apoiam sua reeleição.

“Ednardo é meu candidato, porque eu vejo as melhorias que Pinheiral recebeu e vem recebendo. É neto de um grande prefeito que Pinheiral teve [Aurelino Barbosa]. Se está bom para que vamos tirar? Vamos continuar com Ednardo, ele é um jovem inteligente e pode fazer muito mais do que já fez por Pinheiral. Eu voto e recomendo Ednardo e Sediene”, diz moradora do bairro Palmeiras, Lúcia Moreira, de 66 anos.

A manifestação de carinho e declaração de apoio da dona Lúcia, foi um das várias que o prefeito, Ednardo Barbosa (PSC), e a sua vice, Sediene Maia (DEM), candidatos à reeleição em Pinheiral, pela coligação ‘Continuar a Avançar’, receberam ontem durante a caminhada na Palmeiras. A dez dias das eleições, acompanhados de candidatos a vereador e apoiadores, eles retornaram ao bairro para realizar um comício.

Ednardo enumerou em seu discurso as obras realizadas no bairro, em outras localidades do município e sobre as propostas para os próximos quatro anos. Ele falou ainda sobre as parcerias com a Light para a melhoria da iluminação e com o Governo do Estado, para obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação.

“Vamos fazer a instalação de iluminação de LED em todas as ruas dos bairros Palmeiras, Cruzeiro, Parque Maíra, bem como obras de contenção de encosta, drenagem e pavimentação de diversas ruas que porventura ainda não tenham sido pavimentadas, cujo convênio já assinamos com o Governo do Estado. A exemplo, na semana que vem iniciamos as obras de contenção na Rua Antônio Machado de Souza, aqui na Palmeiras”.

Na ocasião, Ednardo reforçou a importância da sua reeleição para dar continuidade aos serviços, projetos e parcerias.

“Nós estamos visitando cada bairro de Pinheiral apresentando o nosso plano de governo e prestando contas de que, nesses quase quatro anos, apesar de toda dificuldade que nós enfrentamos em 2017 para pagar dívidas de mais de R$ 4 milhões deixadas pela gestão passada, que nos consumiu quase o ano todo, nós fizemos um pouquinho em cada bairro. Somos a gestão que, com muita competência, enfrentou a pandemia do novo coronavírus (covid-19) e vamos continuar fazendo até o último dia da nossa gestão e, se Deus quiser, a partir do ano que vem. Por isso, para darmos continuidade a esse compromisso, aos serviços, projetos e parcerias que peço o seu voto”, frisou Ednardo.