Moradores pedem construção de escadão ao Furban - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de fevereiro de 2023, 16:50 horas

Volta Redonda – Moradores da Rua Érica Berbet, no bairro Vila Rica Três Poços pediram ao presidente do Furban (Fundo Comunitário de Volta Redonda), José Martins de Assis, o Tigrão, que construísse um escadão no local. A visita de Tigrão, que estava acompanhado da engenheira Bárbara Miranda, foi intermediada pelo vereador Betinho Albertassi.

Os moradores argumentaram que, para chegar às residências, eles utilizam uma escada de ferro, sem corrimão e construída há décadas. O problema é que a escada está enferrujada, com degraus soltos e não oferece segurança a quem reside no local. A escada foi construída em cima de uma área rochosa composta por um barranco e em alguns pontos a erosão compromete o acesso.

Betinho Albertassi reforçou para Tigrão e a engenheira Bárbara Miranda o pedido das famílias: “Uma gestante já caiu no local. A população há muitos anos precisa deste escadão. Um estudo foi feito e eu trouxe o presidente do Furban para encontrar uma solução”, disse o vereador Betinho Albertassi.

O presidente do Furban, José Martins de Assis, o Tigrão, destacou que os engenheiros do órgão vão fazer um projeto para construir uma nova escada. “Essa nova escada será construída num outro ponto do barranco e ficará mais direcional e sem muita inclinação, como é atualmente”, afirmou.

Três Poços

Na Câmara Municipal, o vereador Betinho Albertassi já apresentou diversas indicações e requerimentos solicitando o asfaltamento na Rua Érica Berbet, além de troca de lâmpadas em diversas ruas do bairro Vila Rica Três Poços.